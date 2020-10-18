Криминалисты против «глухарей»: Как ловили каширского маньяка и банду ГТА

Ратмир Беспамятнов. Фото: ГСУ СК по Московской области

«Глухарь» - сленговое словечко следователей-криминалистов, которое известно каждому. Преступление есть, жертва есть, улики есть, а вот преступника найти не удалось. И дело годами пылится на полке. Но то, что еще лет 15 - 20 назад казалось чем-то вроде магии, сегодня уже совсем обычная история. И нынешние следователи-криминалисты способны раскрывать уголовные дела, которые много-много лет назад, казалось бы, зашли в тупик.

19 октября - День образования службы криминалистики. О тонкостях профессии и техническом прогрессе, который позволяет находить преступников даже спустя 10 - 15 лет, мы побеседовали с руководителем управления криминалистики ГСУ СК России по Московской области полковником юстиции Ратмиром Беспамятновым.

ЧУДО-ЛАМПЫ, ДНК И 3D

- Как раскрывают старые дела, которые когда-то зашли в тупик?

- За 20 лет сильно продвинулась молекулярно-генетическая экспертиза. Раньше, по большому счету, она могла определять только группу крови подозреваемого. Но даже если это редкая группа, прямым доказательством причастности того или иного человека она быть не может. А ДНК - это уникальный код, ошибка исключена. У нас есть оборудование, которое позволяет закреплять следы (следами криминалисты называют вообще все следы - отпечатки, микроскопические кусочки кожи, пот, слюну, кровь и др. - Авт.), есть техника для экспресс-анализов (см. «ТОП-6»). 20 лет назад невозможно было представить, что в расследовании будут использоваться полиграф, базы данных геномной регистрации (в нее вносят осужденных за убийства и сексуальное насилие, а также образцы неустановленных лиц с мест преступлений. - Авт.), системы видеонаблюдения «Безопасный город», беспилотные аппараты.

- В кино мы видим, что на месте убийства криминалисты ходят с какими-то лампами, которые «показывают» на стенах или полу замытую кровь.

- Этот прибор называется «источник криминалистического света». С помощью ультрафиолета можно обнаружить не только следы крови, но и сперму, слюну. То есть следы биологического происхождения, которые не видны визуально.

Каширский маньяк. Фото: ГСУ СК по Московской области

НЕУЛОВИМЫЙ САНТЕХНИК

Каширского маньяка выслеживали 10 лет. Неприметный мужчина убивал пожилых женщин на юге Подмосковья с 2010 года. Но чтобы его поймать, криминалистам пришлось провести огромную работу.

То, что жертвы в двух соседних городах Кашира и Ступино связаны, стало понятно не сразу.

- Во время осмотра места очередного преступления появилась версия, что мы имеем дело с серийным убийцей, - рассказывает Ратмир Беспамятнов. - Было похоже на несколько других эпизодов. Частный сектор. Убийца влезает через незакрытое окно. Жертвы - одинокие пожилые женщины. Обеих сначала задушили, а потом изнасиловали. Один почерк.

У следствия имелись биологические следы преступника, но в базах таких образцов не было. Человек-невидимка!

В одном случае даже появились подозреваемые - два мигранта из Средней Азии. Местная жительница рассказала, что видела, как те убивали женщину. Но по ДНК - никаких совпадений. Позже выяснилось, что заявительница на приезжих показала из женской мести - крутила с одним из ребят шашни...

На след настоящего маньяка удалось выйти в июне нынешнего года. Он снова убил. В частном доме нашли тело пожилой женщины. Убита все по той же схеме.

Криминалисты изучали записи с камер видеонаблюдения и увидели странного мужчину, который что-то выбросил в траву. Там позже нашли сберкнижку погибшей женщины. Круг замкнулся. Подозреваемого задержали.

Им оказался 53-летний сантехник местного ЖЭКа Алексей Ежов. Когда у него взяли отпечатки и анализы ДНК, стало понятно - это именно тот, кого так долго искали.

Ежов и сам особо не отпирался. Начал рассказывать. Всего за десять лет - семь убийств и два неудачных нападения.

Суда маньяк дожидаться не стал, покончил с собой в изоляторе.

КСТАТИ

Перчатка как улика

- На банду ГТА, которая орудовала преимущественно в Подмосковье (на них 15 эпизодов с трупами) удалось выйти после убийства банкира Владимира Кирилюка. Тот за оградой элитного поселка выгуливал собаку и случайно наткнулся на преступников, припарковавшихся на обочине. Судьбу финансиста решило замечание, сделанное в резком тоне. Мужчину зарезали. Позже на месте убийства криминалисты нашли садовую перчатку, которую обронили бандиты. Так был установлен гаплотип (этническая принадлежность) одного из участников банды - стало ясно, что он уроженец Средней Азии. До этого члены банды ГТА улик не оставляли.

ОФИЦИАЛЬНО

С момента создания Следственного комитета глава ведомства Александр Бастрыкин поставил в качестве одной из приоритетных задач раскрытие преступлений прошлых лет.

Одни из самых высоких в стране показателей - в Московской области. Серьезные цифры: 367 раскрытых «глухарей» за три неполных года. (2018, 2019 и 9 месяцев 2020-го).

ТОП-6 УСТРОЙСТВ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ КРИМИНАЛИСТАМ

1. Источник экспертного света

Он помогает находить важные для следствия улики - кровь и другие биологические следы.

Криминалистический свет (ультрафиолет «видит» следы крови). Фото: ГСУ СК по Московской области

2. Экспресс-тесты крови

Криминалист обнаружил на месте преступления некие бурые следы. Экспресс-тест нужен, чтобы подтвердить, что это действительно кровь. К следу прикладывают тест-полоску. Если она стала синей, значит, кровь. Далее миниатюрный тест-прибор «Сератек» позволяет выяснить, чья это кровь - человека или животного.

Тесты для определения крови. Фото: ГСУ СК по Московской области

3. Определитель скрытых камер

Камеры в наше время повсюду. И да, они очень помогают раскрывать преступления. Но не всегда на месте преступления можно вот так сразу увидеть, какие камеры могли снять интересующую криминалистов территорию. Специальный прибор «Оптик-2» помогает найти вообще все камеры в нужном квадрате, даже скрытые.

Прибор для поиска скрытых камер Оптик-2. Фото: ГСУ СК по Московской области

4. Дактилоскопические порошки

Эти реагенты помогают выявить на предметах или поверхностях отпечатки пальцев.

Дактилоскопические порошки. Фото: ГСУ СК по Московской области

5. Георадар

Позволяет найти останки тел или схроны оружия не только под землей, но даже под толщей бетона.

Георадар (поиск закрытая тел и схронов оружия). Фото: ГСУ СК по Московской области

6. Комплекс по извлечению информации из мобильных устройств

Гаджет умеет извлекать из мобильных телефонов стертую историю звонков, удаленные из записной книжки номера телефонов, фото, видео и звуковые записи.

Прибор, который извлекает из телефонов удалённую информацию. Фото: ГСУ СК по Московской области

КСТАТИ

- Пользуясь случаем хотел бы через вашу газету поздравить с Днем криминалистики всех своих коллег, особенно ветеранов, которые охотно делятся своим богатым опытом с молодыми сотрудниками, - говорит Ратмир Беспамятнов. - Желаю им здоровья, семейного благополучия, профессионального роста, хладнокровия, выдержки, терпения в нашем нелегком, но очень важном деле!

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