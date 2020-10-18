Минобороны России провели в Каспийском море учения по уничтожению носителей ракетного оружия

Минобороны России провели учения в Каспийском море. Фото: Александр Липур/Минобороны РФ/ТАСС

Минобороны России провели учения в Каспийском море. Экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) в составе корабельных ударных групп (КУГ) провели совместное учение с боевыми расчетами загоризонтной радиолокационной станции (РЛС) "Подсолнух", которая способна обнаружить все цели в акватории Каспийского моря и даже намного дальше...

- Одной из главных особенностей РЛС "Подсолнух" является обзор, позволяющий обнаруживать морские надводные и воздушные объекты на разных высотах, как в пределах прямой видимости, так и за линией горизонта, - пояснили в Минобороны России.

В Минобороны России отметили, что в ходе учений ракетный корабль "Татарстан" также провел комплекс мероприятий, направленный на обнаружение потенциального противника. Фото: Александр Липур/Минобороны РФ/ТАСС

Замысел учений такой: "Подсолнух" обнаружил группу надводных кораблей и палубные вертолеты морской авиации противника и обозначил цели. В это время экипажи ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан", а также малых ракетных кораблей "Великий Устюг" и "Углич", произвели целераспределение для одновременного эффективного ракетного удара. Боевые расчеты КУГ выполнили электронные пуски ракет "Калибров", уничтожив корабли - носители высокоточного ракетного оружия условного противника.

В Минобороны России отметили, что в ходе учений ракетный корабль "Татарстан" также провел комплекс мероприятий, направленный на обнаружение потенциального противника. Для этой цели было применено гидроакустическое оборудование.