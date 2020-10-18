В Англии осужденный получил помилование, остановив террориста рогом нарвала

Королева Елизавета II даровала Гэлланту помилование. Фото: www.youtube.com

В ноябре 2019 года на Лондонском мосту 28-летний Усман Хан напал с ножом на группу людей, убив троих и тяжело ранив еще несколько человек.

Остановить террориста удалось прохожим, одним из которых был 42-летний Стивен Гэллант, В тот день он был отпущен из тюрьмы на один день для участия в реабилитационном мероприятии.

В места не столь отдаленные Гэллант попал за убийство пожарного. 17-летний тюремный срок был назначен ему судом в 2005 году.

На реабилитационном мероприятии, проводившемся в клубе рыболовов, Гэллант должен был рассказать о своем хобби, связанным с изучением китов. И нес туда рог нарвала – морского млекопитающего, не входящего в семейство китовых, но похожего на китов.

У самцов нарвала вырастает прочный и гибкий бивень длиной до 3 м и весом до 10 кг, закрученный левой спиралью. Нарвалы используют его для охоты и брачных игр.

Таким вот бивнем сначала ударил, а затем прижал к земле террориста Гэллант.

Королева Елизавета II даровала Гэлланту помилование. Оно не означает мгновенного освобождения, но позволит Стивену подать прошение об условно-досрочном освобождении в июне 2021 года. Приговор суда не предусматривал возможности УДО. Королевское решение принято на основании «исключительно смелых действий» Гэлланта, спасшего людей, несмотря на опасность для собственной жизни.