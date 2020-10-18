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Спорт

Французский велосипедист Жюлиан Алафилипп столкнулся с мотоциклом во время «Тура Фландрии»

Он считался одним из фаворитов гонки
Сергей КИРИЛЛОВСергей КИРИЛЛОВ
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Печально закончился «Тур Фландрии» для известного французского велосипедиста Жюлиана Алафилиппа.

Печально закончился «Тур Фландрии» для известного французского велосипедиста Жюлиана Алафилиппа.

Фото: REUTERS

Печально закончился «Тур Фландрии» для известного французского велосипедиста Жюлиана Алафилиппа. За 36 км до финиша гонщик шел в отрыве, состоящем из трех человек. И вдруг на узкой дорожке в одном из населенных пунктов Жюлиана подрезал мотоциклист сопровождения. Алафилипп врезался в заднее колесо мотоцикла и рухнул на асфальт, а его велосипед отлетел далеко в сторону.

Гонщик, пока к нему не подбежали врачи, лежал на асфальте и кричал, то ли от боли, то ли от досады, что так неудачно завершил сезон. А ведь именно француз, который в конце сентября стал чемпионом мира в групповой гонке, считался одним из фаворитов и на «Туре Фландрии». Но чемпионская майка на этот раз оказалась несчастливой…

Гонщик, пока к нему не подбежали врачи, лежал на асфальте и кричал, то ли от боли, то ли от досады, что так неудачно завершил сезон.

Гонщик, пока к нему не подбежали врачи, лежал на асфальте и кричал, то ли от боли, то ли от досады, что так неудачно завершил сезон.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати, летом, в начале этого укороченного из-за пандемии сезона, подобных падений было очень много. Но постепенно гонщики втянулись после самоизоляции и поехали более уверенно. И вот новое ДТП.

Ну а победу в «Туре Фландрии», легендарной однодневки проводящийся с 1913 года, разыграли два партнера Алафилиппа по отрыву. В результате победил голландец Ван дер Пул, опередивший на несколько сантиметров в финишном створе бельгийца Ваута ван Арта.

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