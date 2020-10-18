"Я поддерживаю тремя руками": Андрей Туманов прокомментировал идею отработки должников, которым нечем платить за квартиру

Глава "Садоводов России" положительно высказался о новой инициативе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После того, как в Москве возникла инициатива: взимать с должников по коммуналке «натурой» - то есть работой в подъездах и дворах, чтобы долг свой погасить, в обществе возникал дискуссия. Одни говорили: нельзя заставлять "батрачить" человека, который оказался в сложной ситуации и не может сейчас заплатить за свет газ и воду. Другие, наоборот, поддержали инициативу.

За комментарием «КП» обратилась к бывшему заместителю председателя комитета по информ-политике, информационным технологиям и связи Государственной думы, руководителю организации «Садоводы России» Андрею Туманову.

- Андрей Владимирович, ну и как долги возвращать безработным или малоимущим — за метлу браться?

- А что, это абсолютно нормально. Я поддерживаю тремя руками отработку. Ну, давайте вспомним. Благородные офицеры российские стрелялись из-за карточного долга. А разве от того, что ты застрелился — кому-то что-то хорошее будет?! Должник - в могиле, на его родне —повисшие расходы, а тот, кому самоубийца был должен — без денег и в депрессии. Лучше бы он отработал.

- В городе понятно, где отрабатывать — подъезды и дворы убирать. А за городом?

- На даче всегда есть работа. Мне однажды долг за саженцы алычи гибридной отдали навозом конским. Я саженцы привез, человек мне хотел заплатить, а я говорю — да не надо, не надо. Но тот твердит: все равно хочу долг отдать.

- И оказалось?…

- Оказалось, что заплатить он хочет, но живых денег то нет! Я тогда возьми и брякни: навоз мне нужен. И он что сделал?

- Что?

- Нашел где-то в интернете, что конский навоз раздают. Поехал туда, набрал несколько мешков - и мне привез. То есть потратил свою смекалку, время, немного бензина - и оказался передо мною чист. Я доволен — и адресок у него списал.

- Вам самому какие-то свои долги отрабатывать приходилось?

- Ну, я всегда на нескольких работах работал - и деньги у меня водились. Разве что были «долги под дежурству». Вот единственный у меня долг был, который, считаю, до сих пор висит — это долг по физкультуре в университете. Наш преподаватель по физкультуре в МГУ категорически считала: раз пропустил — надо отработать. Три занятия я пропустил. И отказывалась она ставить мне зачет.

- И вы стали демонстративно подтягиваться?

- Я ей привез три килограмма клубники со своей дачи. А она говорит, что это взятка и коррупция. И что, если у меня есть совесть, то я все равно занятия отработаю. Я говорю, мол, а можно дома отработать? Она мне — ну, хорошо, отработай дома, Ну на том и порешили. Но к зарядке я с тех пор регулярной так и не приступил...