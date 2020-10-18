Вот это бабушка: 52-летняя Валерия похвасталась стройной фигурой в бикини

Валерия и Иосиф Пригожин уехали в теплые края. Фото: Инстаграм.

Валерия и Иосиф Пригожин отправились в теплые края. Но не отдыхать, а работать – в жаркой стране певица планирует снять клип на свою новую песню. Супруги поселились в курортном отеле и готовятся к съемкам. А пока идут приготовления, Валерия не упустила случая позагорать у бассейна. В Инстаграме артистка опубликовала фото, снятое на фоне пальм: Валерия позирует в черном бикини, демонстрируя идеальную фигуру.

- Лёгкий загар мне не помешает для съёмок нового клипа, - рассказала исполнительница.

Секрет безупречной талии Валерии – в ежедневных тренировках. Даже на карантине весной этого года певица не пропускала тренировки и занималась с фитнес-тренером по скайпу. «Я тренируюсь каждый день по 90 минут», - рассказывала артистка в Инстаграме.

Поклонники в комментариях пришли в восторг от того, как подтянуто выглядит звезда: в 52 года у Валерии фигура молодой девушки. И это при том, что певица скоро станет бабушкой. Младший сын Валерии объявил, что его жена ждет ребенка. Арсений женился на юной Лиане совсем недавно, и вот теперь супруги готовятся к прибавлению. Новость о том, что он подарит певице внука, Арсений скрывал до последнего. И рассказал об этом в Инстаграме только тогда, когда животик его спутницы жизни стал уже отчетливо виден.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова сыграли свадьбу в августе этого года. Валерия одобрила выбор сына. К слову, помощь в организации свадьбы от своей звездной мамы Арсений сразу отверг. Он сказал, что все оплатит и организует самостоятельно. А отчима и маму он хотел видеть на празднике только в качестве гостей. В итоге сын Валерии взял все расходы на себя.

А вот старший сын певицы Артемий, в отличие от брата, решил не устраивать пышного торжества. Вместе со своей избранницей он год назад тихо расписался в присутствии пары друзей. Даже Валерия и Иосиф Пригожин узнали о бракосочетании Артемия после церемонии. 26-летний наследник звезды живет в Швейцарии. Его женой стала его одноклассница, Наташа родом из Новокузнецка. Мама девушки - бизнесвумен Кристина Коренная, глава компании «Кузнецкие ферросплавы».

- Я по жизни перфекционист. На полноги свадьбу делать не хочется, - объяснил «КП» Артемий. - И, наконец, это серьезные затраты. У меня широкий круг друзей, большая семья. Это был бы очень масштабный праздник. У меня пока нет таких средств. Была бы пышная свадьба, сказали бы, что парень проедает деньги семьи.

Артемий пока не торопится заводить детей: они с Наташей хотят немного пожить для себя и сделать карьеру. Старший сын певицы закончил Женевский университет Вебстер и бостонский Беркли с тремя дипломами - «бизнес-менеджмент», «IT-технологии» и «саунд-дизайнер». Сейчас он работает звукоинженером в швейцарской звукозаписывающей компании The Hana Road Music Group.