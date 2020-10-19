Надо-надо подкачаться: в России появится налоговый вычет на занятия спортом

Россиянам будут возвращать 13% от денег, потраченных на занятия спортом. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В понедельник в правительстве пройдет заседание комиссии по законопроектной деятельности. Как стало известно «КП», на нем чиновники рассмотрят вопрос о налоговом вычете на фитнес. Экспертное заключение не него положительное. В аппарате правительства согласовали все нюансы давней инициативы. И теперь планируют внести готовый законопроект в Госдуму. «Комсомолка» выяснила подробности и поговорила с экспертами.

СТРОЙНЫМ И СПОРТИВНЫМ - ЛЬГОТА

«Законопроектом предлагается дополнить состав социальных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)... Его принятие и реализация будут способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан», - говорится в материалах, подготовленных к заседанию (документ есть в распоряжении «КП»).

Суть законопроекта - россиянам будут возвращать 13% от денег, потраченных на занятия спортом. Купили годовой абонемент в спортклуб за 20 тысяч рублей - государство вернет 2600 рублей. Потратили на детскую спортивную секцию 50 тысяч рублей за год - сможете получить обратно 6500 рублей.

«Вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период, в совокупности с другими социальными налоговыми вычетами», - поясняется в документе.

Тем самым чиновники предлагают дополнить линейку социальных вычетов, которые полагаются за платное обучение, лечение, благотворительность и пенсионные накопления (см. «Справка КП»). Механизм получения будет таким же. Но властям еще нужно определить, за занятия в каких именно «физкультурно-оздоровительных организациях» будут возвращать деньги. Свои предложения должны дать в Минспорта.

АНАЛОГОВ В ДРУГИХ СТРАНАХ МИРА НЕТ

Напомним, идея ввести налоговый вычет на спорт витает в коридорах власти давно. Такую инициативу еще в 2017 году выдвигала тогдашний вице-премьер Ольга Голодец. А в прошлом году этот вопрос попросил детально проработать президент Владимир Путин. Примечательно, что противников у этой меры нет. Даже в Минфине.

- Одна из важнейших функций налоговой системы – социальная. Правильно выстроенная система налогообложения должна стимулировать людей приобретать жилье, вкладываться в образование, покупать полезные продукты и услуги, в том числе заниматься спортом, заботиться о здоровье, - считает Вадим Ковригин, доцент РЭУ им. Плеханова.

- Cтимулирование спорта, способствуя повышению здоровья граждан, в идеале должно привести к сокращению их расходов на лечение. Идея, безусловно, положительная и аналогов в мире, по крайней мере среди развитых стран, не имеющая, - говорит Николай Милологов, руководитель Лаборатории исследований налоговой политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Мера особенно актуальна сейчас - в разгар пандемии.

- Недавнее исследование РАН говорит о том, что у пациентов с ожирением риск тяжелого течения коронавирусной инфекции возрастает в семь раз, а риск летального исхода - в девять. При этом за время самоизоляции общие показатели здоровья и физическая форма россиян заметно ухудшились, - говорит Елена Силина, президент Национального фитнес-сообщества. - Мы опросили более 10 тысяч человек от 25 до 65 лет в 45 регионах России: 80% респондентов набрали вес, а у 65% снизились функциональные способности и силовые показатели.

По ее словам, стимулирование интереса россиян к спорту важно не только в борьбе с коронавирусом, но и для поддержки фитнес-индустрии. Правда, одного вычета тут будет недостаточно. Нужны дополнительные меры: например, субсидии на дезинфекцию, проценты по кредитам и зарплаты сотрудникам.

По ее словам, стимулирование интереса россиян к спорту важно не только в борьбе с коронавирусом, но и для поддержки фитнес-индустрии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЫЧЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ КАК КЭШБЕК

Чиновники Минфина считают, что дополнительных средств из бюджета не потребуется. Но у экспертов мнения разделились.

- Потери федерального бюджета составят не более 50 млрд рублей в год на фоне общего объема в 20 трлн рублей, - подсчитал Олег Шибанов, директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ.

- Предоставив налоговый вычет, правительство может стимулировать развитие индустрии здорового образа жизни, а это повлечет за собой повышение сбора налогов на прибыль. Это выгодно и гражданам, и государству, - уверен Вадим Ковригин.

Правда, есть большой нюанс. Занятия спортом в большинстве регионов стоят недорого (если не брать в расчет дорогие фитнес-клубы). И не факт, что россияне начнут выстраиваться в очередь, чтобы получить эти деньги. Потраченные усилия не будут стоить небольших сумм вычета.

По данным Научно-исследовательского финансового института (НИФИ), только 2% граждан, имеющих право на получение социальных вычетов, реализовали эту возможность в 2019 году. То есть забрали у государства 10 млрд рублей, хотя по факту могли забрать полтриллиона!

- Вычет только 13%. И от абонемента в 20 тысяч рублей это лишь 2600 рублей, - говорит Антон Свириденко, советник бизнес-омбудсмена РФ.

По мнению экспертов, процедуру получения вычета нужно максимально упростить.

- Надо сделать так, чтобы чтобы граждане могли использовать эти возможности на автоматической основе, - считает Олег Шибанов.

Кстати, глава НИФИ Владимир Назаров в одном из недавних интервью предлагал сделать налоговый вычет таким же простым, как получение кэшбека. То есть, потратил деньги - и получил возврат от государства уже на следующий месяц. Информационные системы налоговой службы, которая с каждым годом все лучше видит и доходы, и расходы россиян, вполне позволяют это сделать. Но для этого нужно написать еще один законопроект.

СПРАВКА «КП»

За что дают социальные налоговые вычеты

Они полагаются тем, кто тратит деньги на платное лечение, образование, благотворительность и пенсионные накопления. Требований для этого несколько. Во-первых, у вас должен быть подтвержденный доход (облагаемый по ставке 13%). Во-вторых, организация должна иметь профильную лицензию. В-третьих, стоимость всех полученных услуг не должна превышать 120 тысяч рублей в год. Точнее, траты могут быть больше, но скидку в 13% получите только с этой суммы (в деньгах это 15,6 тысячи рублей).

Деньги можно вернуть в следующем календарном году. Если расходы у вас были в 2020-м, то подавать заявление можно не раньше января 2021-го. Для этого нужно взять на работе справку 2-НДФЛ за нужные годы, заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ (есть на сайте налоговой), найти подтверждающие документы (договор, чеки и др.) и написать заявление на вычет. Средства обычно возвращают через три-четыре месяца после подачи заявления. А подать его можно не позднее чем через три года после того, как вы получили на него право.

Подробная информация - на сайте ФНС.