Анекдоты: Прежде чем лопать пузырьки в упаковочном полиэтилене, помните, что воздух там китайский

- Ну, Машенька, нравится тебе в новом садике?

- Нравится, я дружу с Велеславой и Гермионой. А вот Велес и Галадриэль дразнятся, говорят, у меня имя дурацкое!

* * *

Две соседки вышли в огород. На одной из них надета маска.

- Ты чё, Семеновна, коронавируса боишься?

- Ну как, слыхала, по телику шо кажут... Вторая волна пойдет.

- Не дойдет он до нас, это точно. Вон дорогу нам обещали, и газ обещали, и воду... Ничего не дошло!

* * *

В Одессе:

- Моня, ты умом тронулся таки! Ну шо может быть прекрасного в похоронном марше?!

- Как шо, Яша? Пока я могу таки его слышать - абсолютно всё!

* * *

Однажды я прочитал в газете, что полиция ищет злоумышленника-расиста. Я позвонил. Но оказалось, что это не вакансия.

* * *

Объявление.

«Познакомлюсь с Томом Крузом.

Том, если ты сейчас читаешь этот номер «Ухрюпинского рабочего», позвони мне!»

* * *

- Дорогой, где ты был?

- Бегал.

- Странно, но футболка совсем не пахнет.

- Тебе надо сдать тест на коронавирус.

* * *

Вчера постирал шорты.

Теперь у меня есть чистые шорты, чистый мобильный телефон и небольшой опыт отмывания денег.