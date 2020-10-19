Анекдоты: Прежде чем лопать пузырьки в упаковочном полиэтилене, помните, что воздух там китайский

- Ну, Машенька, нравится тебе в новом садике?
- Нравится, я дружу с Велеславой и Гермионой. А вот Велес и Галадриэль дразнятся, говорят, у меня имя дурацкое!
* * *
Две соседки вышли в огород. На одной из них надета маска.
- Ты чё, Семеновна, коронавируса боишься?
- Ну как, слыхала, по телику шо кажут... Вторая волна пойдет.
- Не дойдет он до нас, это точно. Вон дорогу нам обещали, и газ обещали, и воду... Ничего не дошло!
* * *
В Одессе:
- Моня, ты умом тронулся таки! Ну шо может быть прекрасного в похоронном марше?!
- Как шо, Яша? Пока я могу таки его слышать - абсолютно всё!
* * *
Однажды я прочитал в газете, что полиция ищет злоумышленника-расиста. Я позвонил. Но оказалось, что это не вакансия.
* * *
Объявление.
«Познакомлюсь с Томом Крузом.
Том, если ты сейчас читаешь этот номер «Ухрюпинского рабочего», позвони мне!»
* * *
- Дорогой, где ты был?
- Бегал.
- Странно, но футболка совсем не пахнет.
- Тебе надо сдать тест на коронавирус.
* * *
Вчера постирал шорты.
Теперь у меня есть чистые шорты, чистый мобильный телефон и небольшой опыт отмывания денег.