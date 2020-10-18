Итальянские музыканты отказались выступать в России, у Юрия Башмета проявились неожиданные "побочки" коронавируса

Маэстро Башмет впервые после заражения появился на фестивале в Ярославле Фото: Олег ЗОЛОТО

Оправившийся от коронавируса Юрий Башмет впервые появился на публике 13 октября на закрытии фестиваля в Ярославле.

Оркестр "Новая Россия" был оснащен СИЗ. Скрипачки - в масках. Трубачи - за специальными прозрачными экранами. (По слухам, певцы и духовики в случае заражения распространяют инфекцию активнее всего).

Юрий Абрамович под аплодисменты вышел за дирижерский пульт. Не только мне показалось, но маэстро выглядел похудевшим, подтянутым, да еще в новом вельветовом пиджаке, естественно, черном.

- Ой, не дай бог кому заболеть. Пренеприятнейшая штука, - словно прочитав мысли зрителей, сказал Башмет.

Многие недоумевали, как это Юрий Абрамович так быстро прошел четырнадцатидневный "карантин". Но оказалось, что две недели назад все СМИ ошиблись, когда хором написали, будто маэстро в больнице. К моменту публикации Башмета из больницы как раз выписали.

Музыканты оркестра "Новая Россия" соскучились по своему дирижеру. Практически весь фестиваль они отработали под началом выходца из Эквадора Фредди Кадены. Да и каждый день фестиваля буквально висел на волоске. Для участия в концерте исполнителям нужно было сдать текст на ковид, и результаты теста оказались для мноих нерадостными.

Заболел дирижер Денис Власенко, сел на карантин австрийский контртенор Макс Ценчич. А итальянские музыканты и вовсе отказались приезжать в Россию, лишь бы не сдавать тест.

- Если мы сдадим, и окажется, что у одного из нас тест положительный - нам придется всем сесть на карантин. За эти 14 дней мы сорвем наши выступления в Италии, - заявили музыканты директору Русского концертного агенства Дмитрию Гринченко.

- А вы не боитесь, что заразите своих зрителей? - опешил Гринченко.

- Деньги, деньги, - загадочно ответили итальянцы.

Сгоревший концерт лезгинского композитора нашли

Одной из немногих иностранок, доехавших до нас, стала кореянка Е Юн Чой, исполнившая первый концерт Прокофьева для скрипки с оркестром. Скрипка звучала прекрасно, хотя специалисты по привычке сказали, что иностранцам не дано понять русскую музыку.

Порадовала Ксения Башмет, исполнив редкий концерт для фортепиано с оркестром лезгинского композитора Готфрида Гасанова. Считалось, что концерт сгорел вместе с квартирой Ксении два года назад. Однако чудом удалось найти второй экземпляр бумаг. Пианистка впервые исполнила произведение на фестивале в Сочи, но в Ярославле оно звучало лучше и убедительнее. Так, что Юрий Башмет вышел и трогательно преподнес дочери букет цветов.

- Ой, ну папа, ну вот зачем вот это вот? - сказала засмущавшаяся Ксения не своим голосом.

Вообще, заключительный день ярославского фестиваля был полностью посвящен наследию советских композиторов. Зрители, уставшие от тяжелых времен и "акустических полотен" современных авторов, от которых "смутно в воздухе и ужасно в ухе", вздохнули с облегчением.

А Юрий Абрамович - большой любитель баловать публику чем-нибудь эдаким, разошелся не на шутку. Неожиданно для всех прогнал дочь Ксюшу из-за рояля и начал сам играть что-то очень джазовое, посвященное отсутствующему на концерте Юрию Бутману.

- Побочки, - прошептали в зале сочувственно.

Но музыкант заверил, что нет, не побочки. Просто вспомнилось, как однажды Бутман наиграл шесть задумчивых нот, и вот, захотелось исполнить некую импровизацию.

Я очень рассчитывал, что после джаза на рояле маэстро даст рок на электрогитаре (по слухам, умеет очень неплохо), но Юрий Абрамович снова взялся за альт.

Шостакович, подаренный Сергеем Собяниным

За импровизацией последовала яркая премьера: вместе с дочерью Юрий Абрамович исполнил "Подарок Собянина" - так условно назвают "Экспромт" Дмитрия Шостаковича для альта. В музыкантской среде давно ходила легенда о существовании еще одного, неизвестного произведения Шостаковича для альта. Якобы композитор быстрым росчерком пера записал ноты в ресторане на салфетке, а вот где эта бесценная салфетка - и как ее добыть - никто не знал.

Каков же был переполох, когда однажды заветную салфетку с "Экспромтом" "нашел" Сергей Собянин! Оказывается, ноты хранились у вдовы Шостаковича. Мэр Москвы торжественно вручил сочинение в рамке и под стеклом "Геликон-опере" и попросил поставить его за три недели. Понятно, что сыграть "Экспромт" хотели все альтисты мира, но директор оперы перефотографировал ноты и отправил их Юрию Башмету.

Несмотря на то, что во время болезни и в период выздоровления Башмет не брал в руки альт, "Экспромт" прозвучал отлично и поступь Шостаковича в нем, определенно, чувствовалась.

Кульминацией концерта стало выступление мировой оперной дивы Екатерины Губановой, а в финале Башмет приготовил новый сюрприз. Неуемный маэстро похитил с пульта дирижера Фредди Кадены ноты увертюры из кинофильма "Похищение огня" Андрея Петрова, просмотрел их за кулисами и решил дирижировать сам. (Ввиду слабости музыканта после болезни, предполагалось, что Башмет только откроет концерт, а уж дальше дирижировать будет Фредди. Но не тут-то было).

Когда раздались первые звуки, даже непосвященным стало понятно, что значит любовь оркестра. Ничего особенного Башмет не делал и, как мне показалось, в одном месте совершил круговые пассы рукой, что на тайном языке дирижеров означает: "если я делаю так, это значит, что я забыл текст". Но оркестр звучал так, словно в него вдохнули новые силы и из плоского 2D он вдруг выдал стереоэффект.

Концерт закончился феерией и овацией. "Тринадцатому фестивалю в Ярославле быть, встретимся через год", - громко провозгласил Юрий Абрамович под занавес.

Вот это "через год" немножко напрягло, поскольку традиционно фестиваль в Ярославле проводится в середине весны. Значит ли "через год", что теперь из-за пандемии все мероприятия так и будет переезжать на осень - непонятно. А учитывая, что в какой-то степени Башмет напророчил пандемию своим страшным "Стиксом", исполненным на 67-летие, то к любой фразе музыканта теперь относишься, словно к откровениям Ванги.

В общем, дай бог, чтобы сказанное было просто оговоркой, а дальше - поживем-услышим.