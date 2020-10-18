Ответ Плющенко и Трусовой: команда Тутберидзе выложила видео тройного акселя Валиевой

Камила Валиева проиграла Трусовой, но теперь освоила прыжок, который был подвластен ей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию прошлого сезона Камила Валиева в этом сезоне впервые принимает участие в соревнованиях среди взрослых. И первое крупное такое соревнование, этап Кубка России в Москве во дворце спорта "Мегаспорт", она завершила на втором месте, проиграв Александре Трусовой.

И этому успеху очень рады были в команде Евгения Плющенко. Именно на противостоянии этих двух школ сейчас строится многое в женском фигурном катании России. Спустя некоторое время от команды Тутберидзе последовал стильный ответ.

В официальном Инстаграме "ТимТутберидзе" появилось короткое видео, на котором Камила Валиева исполняет сложнейший прыжок - аксель в 3,5 оборота на тренировке. Ранее в ее активе был только четверной тулуп, так что теперь в наличии у Камилы есть еще один элемент "ультра-си".

- Тройной аксель от Камилы Валиевой, двигаемся вперед, - кратко подписан видеоролик в Инстаграме команды Тутберидзе.

14-летняя Камила Валиева родилась в Казани и с 2018 года катается в "Хрустальном" в группе у Этери Тутберидзе. В 13 лет фигуристка на чемпионате мира среди юниоров 2020 в Таллине заняла первое место, установив мировой рекорд среди юниоров по сумме - 227,30 балла. Ей же покорился и рекорд в произвольной программе - 152,38 балла.