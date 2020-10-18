Виталий Милонов о поездке в Карабах: Сидел в подвале гостиницы, когда обстреливали Степанакерт

В МИД РФ направлена нота протеста от МИДа Азербайджана по поводу визита депутата Госдумы Виталия Милонова в Нагорный Карабах Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Посольство южной республики в Москве передало документ на Смоленскую площадь после того, как ранее представитель нижней палаты российского парламента был включен в «черный список» Баку за несогласованную с ним поездку на «оккупированные азербайджанские территории». «КП» связалось с Виталием Милоновым, чтобы получить его комментарий.

- С кем вы встречались в Нагорном Карабахе?

- С его главою, Араиком Арутюняном. Мой разговор с ним был долгим и проходил один на один. Обсудили много вопросов. Говорил и с бойцами на передовой. Почему МИД соседней республики так возбудился? Я в эту страну не собирался и не собираюсь — да и нечего мне там делать.

- Вы приезжали в зону конфликта как частное лицо или как депутат парламента?

- Я приезжал туда не как член комитета Госдумы по развитию Гражданского общества. Это не было «визитом парламентской делегации». Я поехал по приглашению общественных организаций, которые занимаются защитой прав человека, с которыми я давно работаю.

- Цель поездки?

- Я посчитал своим человеческим долгом туда приехать и морально поддержать жителей Нагорного Карабаха, которые постоянно подвергаются опасности. Я хотел сказать и руководству, и простым людям, что народ России выступает за скорейшее прекращение войны. И никто мне в Армении, в Карабахе не сказал, что хочет воевать.

- Вы ездили на Донбасс, теперь Нагорный Карабах...

- Какие то суждения высказывать, не будучи очевидцем событий, я не имею право. Потому и поехал. Сидел в подвале в Степанакерте, когда гостиницу обстреливали. В этом отеле не было военных, там были журналисты, обычные люди, я был. Рядом разрушили несколько домов, погибли люди. Это было в минувшую пятницу.

И я был в Агдамском районе, на передовой. Увидел все своими глазами.

- Вам уже поступили угрозы?

- Мой фейсбук и инстраграм наполнен угрозами, что меня найдут. Мне наплевать. Для жителей Нагорного Карабаха и Армении было так важно, что приехали люди из России с гуманитарной миссией. Что они почувствовали духовную поддержку. Я увидел огромный эмоциональный подъем.

- О чем вам говорили люди?

- Народ там обращается к России с просьбой не дать уничтожать армян на территории Карабаха. А помощь может быть такая: это получение международного мандата для российских миротворцев в этом регионе. В рамках ОБСЕ или других форматов. Мы же хотим остановить войну — и здесь будем обладать набором механизмов.

Конфликтующие стороны необходимо развести.

- Вы были на передовой, видели примеры нарушения перемирия?

- Я видел максимальное желание армянской стороны соблюдать перемирие. И нагорно-карабахские части не используют высокотехнологичные дроны. Это не конфликт народов.

- Обе стороны говорят о наличии наемников.

- Я видел свидетелей, которые сами сталкивались с боевиками из Сирии в зоне конфликта. Говорил с бойцами, видел фотографии, другие свидетельства.

- Вы собираетесь итоги поездки обсудить в Госдуме?

- Я буду просить о выступлении в Госдуме, чтобы представить свою точку зрения. Мы против войны и призываем прекратить столкновения и приступить к переговорам.