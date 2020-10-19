Есть долги по «коммуналке» - убирай дворы и свалки!

Корреспондент «Комсомолки» честно отработал смену. Уж лучше, чем валяться на диване и копить долги. Фото: Андрей АБРАМОВ

ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА

- Форму береги! Она на полтора года. А то некоторые за неделю умудряются порвать и испачкать, - говорит завскладом инвентаря Александр, передавая мне новенькие штаны и куртку.

- Я к вам ненадолго, - виновато объясняю сотруднику «управляйки».

В ответ Александр грустно кивает головой. Московские управляющие компании, как и все сферы, которые держатся на труде мигрантов, сейчас переживают кадровый голод. В начале пандемии киргизы, таджики и узбеки рванули на родину. Обратных рейсов до сих пор нет.

Русские на работе не задерживаются. После первой зарплаты пропадают. Нехватку компенсируют приезжие из регионов, но вакансий все равно много. Тем более что к зиме штат усиливают: летом норматив на одного дворника - 7 - 8 подъездов, а с наступлением холодов по четыре.

С утра подмел - весь день свободен, это не про современных дворников. Смена длится стандартные восемь часов плюс час обеда.

Рабочий день начинается в семь утра. Зевнул так, что на весь двор хрустнула челюсть. На улице зябко, моросит. После ночного ветра все завалено листвой. Мне досталась новенькая кирпичная многоэтажка.

- Повезло! В таких домах люди аккуратнее - лишний раз бычки за окно не бросают. Но и спрос за чистоту соответствующий, - напутствовало начальство.

ДВОРНИКИ СТАНОВЯТСЯ ФОТОГРАФАМИ

День начинается с уборки урн. Далее метлу в руки и вперед: тротуар, парковки, площадка.

Первым делом обметаю тропинки у дома. Работа спорится: пластиковые прутики метлы гребут листву в кучку. Парковки и дворовые проезды убирать бесполезно. Все в машинах. Придется подождать, пока хотя бы часть уедет на работу.

На детской площадке целые сугробы из листвы. Белы рученьки начали гудеть и мозолиться. Подумал, что неплохо бы надевать две пары перчаток. Чтобы раскидать все, пришлось потратить час. Была бы у меня воздуходувка - пылесос с обратной тягой, управился бы за 10 минут. Но гудеть в ранний час нельзя.

Листву сейчас можно не вывозить, а аккуратно распределять по газонам. Красиво! А еще удобряет почву и согревает корневую систему зимой. Но по весне все придется выгребать.

Двор убран, а время только 11.00. Что мне теперь, как в армии - изображать работу, чтобы не подумали, что я филоню? Пошел доложить мастеру участка. Это такой командир на месте, который отвечает, чтобы на вверенной ему территории все было чин по чину.

- Бери канистру, будешь теперь дезинфектором.

На складе дали защитный комбинезон, как у врачей в ковидной зоне, вручили шестилитровую тару с раствором хлорки. Обработал лавочки, горку, качели. Полил перила у подъездов.

Неожиданная, но обязательная часть амуниции дворника - мобильник с камерой. Надо заснять результат своих трудов и скинуть отчет руководству. Раньше под это дело даже выдавали фотоаппарат. Мыльницы до сих пор лежат на складе. Но в век мессенджеров куда быстрее щелкнуть на смартфон.

А РАНЬШЕ ДАВАЛИ КВАРТИРЫ...

Святой час обеда решил потратить на беседу с начальством. Захожу в офис управляющей компании. Привык, что в ЖЭКе обычно работают неторопливые дамы предпенсионного возраста. Здесь все наоборот. В кабинетах и коридорах - сплошь энергичные мужики и девушки в деловых костюмах.

Завожу у директора разговор об «акции» - работа в обмен на погашение долга. На балансе управляющей компании каждый четвертый дом в Свиблове. Всего 46 домов. В них - 300 квартир-должников, общая сумма около 20 млн рублей. Из них 120 квартир - прожженные неплательщики, которые не гасили «коммуналку» больше полугода. Долг у всех разный. Где-то висит 40 тысяч, где-то 400 тысяч рублей. Рекордная просрочка под миллион рублей.

- Много желающих поработать? - интересуюсь у главного.

- Пока только двое, сейчас собирают документы для трудоустройства. У нас у людей менталитет не тот. В советское время дворниками охотно шли. Ведь за это давали квартиры. Сейчас такого нет, - объясняет и.о. директора ГБУ «Жилищник района Свиблово» Юрий Нежура.

Инструментов давления на должников не так уж много. До 2021 года из-за пандемии не начисляют пени. Сотрудники обходят квартиры с напоминанием, приглашают на прием, где предлагают разбить долг на комфортные платежи. Через полгода неуплаты могут подать в суд, и тогда взысканием займутся приставы.

- Нам с управой пришла идея предложить работу тем, кого сократили из-за кризиса. Задумка не новая: такое было и в других районах, но отклика не вызвала, - говорит Юрий Нежура.

Зарплата дворника около 30 тысяч. Забирать всю в счет долга не будут. Можно отчислять от 30 до 50% оклада. Есть ставки маляра, плотника, работника зеленхоза. Работа на пятидневку. Можно потрудиться в субботу и воскресенье, а отдохнуть среди недели.

Вернулся на склад. Сдать униформу и инвентарь. Заведующий грустно принял вещи.

- Ты это, приходи, если че...

- Подумаю, - пообещал я.

ЧТО В ИТОГЕ

И платить не хотят, и работать не желают

Общаться с журналистом два жителя Свиблова, решившие стать дворниками в счет уплаты долга, не захотели - стесняются.

Тогда я решил пройтись по своему подъезду субботним утром и спросить у должников, согласились бы они на такую работу. «Позорный» список управляющая компания заботливо вывесила на первом этаже и даже заламинировала.

В моей девятиэтажной свечке на 72 квартиры - десять должников. Суммы - от 10 до 50 тысяч рублей. В трех квартирах никого не оказалось. В четырех сказали, что снимают жилье, а платить должны хозяева. В двух удивились визиту странного «коммивояжера» и захлопнули дверь. Только в одной квартире с долгом 50 тысяч рублей седой мужичок заинтересовался предложением. Объяснил неуплату тем, что забывает о проблеме, а как вспомнит, уже все деньги потратил. Постоянной работы у него нет - подрабатывает на ближайшем рынке разнорабочим. Ездить в Свиблово не захотел, но вежливо пообещал, что если бы наша управляющая компания объявила такую вакансию, он бы, скорее всего, пошел.