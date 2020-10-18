Анна Попова: Ну, как вы? Маску носите? Пейте отвар из шиповника!

18 октября отмечает юбилей главный государственный санитарный врач России - руководитель Роспотребнадзора Фото: Иван МАКЕЕВ

...Почти перед каждым интервью Анна Юрьевна, прежде чем ответить на вопросы, обязательно спросит:

- Ну, как вы? Маску носите? А - перчатки? А салфетки спиртовые с собой берёте?

Не так давно она приезжала в гости к нам в «Комсомольскую правду». Я встречал ее у подъезда, потом мы (в масках!) вдвоём ехали в нашем узком редакционном лифте, и Попова снова брала у меня «интервью»:

- Как дела у вас в редакции? Все здоровы? Никто не болел? И не болеет? Какая нужна помощь?

Ну, я обо всем подробно доложил. Сказал, что если возникают «ситуации» - обходимся своими силами.

Она сказала:

- Молодцы!

Раньше нам говорили: дескать, «главная санитарная врачиха» - «человек не общительный». А она - в предыдущую пандемию - вон голос сорвала, увещевая, вместе с президентом Владимиром Путиным, страну: «Россия, надень маску! Россия, сиди дома!»

Помогло же!

Сейчас мы практически каждый день снова видим Анну Юрьевну на экране ТВ. И она опять нас уговаривает...

Может, давайте все же послушаем эту удивительную женщину - с красивыми усталыми глазами?

И - тоже пожелаем ей здоровья. И поздравим с днём рождения!С юбилеем Вас, уважаемая Анна Юрьевна - главный государственный санитарный доктор страны!

* * *

...А это - фрагмент одного из интервью Анны Поповой «Комсомольской Правде» - нам всем в качестве подарка...

- Анна Юрьевна! Вы лично дома, может, какой-то чай особый пьете или варенье заготовили? Или у вас свои секреты, премудрости есть? Личные ваши советы - только для наших читателей.

- Никаких секретов нет. Люблю хороший чай с лимоном или даже отвар шиповника. Шиповник покупаю. Самой заготавливать у меня пока не получается...

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