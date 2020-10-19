Вопрос дня: А вам приходилось долги отрабатывать? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Как-то во время учебы в МГУ у меня возник должок по физкультуре. И преподаватель отказывалась ставить зачет. Я привез ей три кило клубники с дачи. Она, покраснев, сказала, что это взятка и коррупция. Я, утверждая, что коррупцией тут и не пахнет, пообещал с гантельками дома качаться. Так мой долг был погашен.

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Метлу взять никому не зазорно. Думаю, если на добровольной основе, если отдача долгов в такой форме не станет унижением граждан, это нормально. Физический труд вообще на пользу идет. Я вот деревья в Крыму сажал без всяких долгов.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток, ведущий:

- «Жизнь принуждает нас ко многим добровольным поступкам», - писал Ежи Лец. Нынешние тарифы на разнообразные коммунальные работы столь малы, что должнику придется несколько месяцев пахать, чтобы погасить задолженность за месяц. Лично я очень не люблю влезать в долги и стараюсь их отдать побыстрее.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор, Санкт-Петербург:

- Я в 1994-м дом построил заказчику, а денег у того не оказалось. Он мне сказал: возьми у меня три машины цветного стекла - красного, зеленого и желтого. Деньги обесценивались быстро, а мне как раз нужно было что-то необычное для открывающегося ресторана. Я витражи тогда сделал красивые и в ресторане, и дома на трех этажах, и знакомым подарил. Нормальная отработка долга.

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией бахчевых культур НИИ риса, Краснодар:

- Если попал в тупик, нигде не работаешь, дохода нет и тебе предлагают работу, почему нет? К нам приходили люди на день, на два. Например, на уборку томатов. У пенсионерки не было денег для закруток на зиму. Она к нам пришла и за несколько ящиков помидоров отработала. Помогла и нам, и себе.

Эдуард РЫБАКОВ, дрессировщик медведей:

- Я одобряю и поощряю отработку, это правильная мотивация. Это не криминал. Ну не можешь ты заработать прямо сейчас, а долг еще вчера отдать надо было. Ну так пусть должник поможет за моими мишками поухаживать.