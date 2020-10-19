Прожиточный минимум: Кристина Асмус раскрыла размер своей зарплаты в театре

Кристина Асмус рассказала о своей зарплате в театре. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кристина Асмус сидит дома на карантине: актриса заболела коронавирусом. И если первые дни она переносила болезнь очень тяжело, то сейчас ей стало гораздо лучше. Артистка пришла в себя и решила пообщаться с подписчиками в Инстаграме. Кристина предложила задавать ей любые вопросы и пообещала честно ответить на них в сторис.

Конечно, больше всего вопросов было о ее бывшем супруге Гарике Харламове – но их Асмус проигнорировала. Зато предельно откровенно рассказала про творчество, в том числе и про свою работу в театре. Подписчики спросили: «Если проект будет интересным, согласитесь ли вы работать за символическую зарплату?». На что актриса призналась, что часто жертвует миллионными контрактами в кино и заработками на корпоративах ради театра. Кристина служит в Московском драматическом театре имени Ермоловой и очень дорожит своей работой на сцене.

- Много раз так было, - ответила Асмус на вопрос фолловеров. – Для меня финансовый вопрос никогда не был решающим. Я вообще деньги всегда в последнюю очередь обсуждаю. И я в театре работаю. Очень много раз приходилось жертвовать многомиллионными съемками и корпоративами ради спектаклей (и даже прогонов), которые отменить нельзя. А в театре я получаю меньше 22 тысяч рублей в месяц.

Фото: Инстаграм.

Эта сумма потрясла поклонников Кристины: трудно поверить, что одна из самых известных актрис отечественного кино в театре получает минимальную ставку. Ее зарплата сопоставима с прожиточным минимумом в Москве: в 2020 году для трудоспособного населения он составил 20 361 рубль. Что не на много меньше заработков Асмус в театре.

Кристина также ответила на вопрос: хотела бы она, чтобы ее дочь стала актрисой? На это Асмус эмоционально написала: «Нееееееет!». А еще рассказала, почему она никогда не согласилась бы сниматься в порно. Артистка призналась, что очень стесняется раздеваться перед камерой.

К слову, на днях на экраны вышел новый фильм с участием Кристины «Китобой». В нем Асумс сыграла роль девушки из видеочата, которая за деньги исполняет прихоти мужчин. В одном из интервью актриса рассказала, что снималась для этой картины обнаженной, но режиссер Филипп Юрьев решил не использовать эти кадры в окончательном варианте фильма. Кристина призналась, что режиссер мог бы хайпануть и привлечь дополнительное внимание к фильму, включив в него «обнаженку» с ее участием. Но, по мнению Асмус, он решил отказаться от этой идеи, потому что откровенные сцены действительно не нужны в «Китобое».