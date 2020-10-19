При каких симптомах нужно немедленно вызывать скорую, какие профессии будут востребованы в будущем и как люди переживали эпидемии раньше

Каждую неделю отдел статистики и немножко аналитики Радио «Комсомольская правда» подводит итоги, какие подкасты больше всего слушали наши фанаты в последние 7 дней. Вторую неделю подряд статистика преподносит сюрпризы: на вершине чарта оказываются вовсе не подкасты про Навального и Нагорный Карабах, как мы предполагали!

1 место. Можно ли похудеть с помощью соды.

Да-да, вторую неделю всех интересует, можно ли похудеть с помощью банальной соды, как обещают многочисленные рецепты в интернете. Мария Баченина разобралась, что научная подоплека в этом есть, но как всегда есть нюансы, чего, куда и сколько (слушать)

2 место. Профессии будущего. Специалист по кибербезопасности

Мы запустили целый цикл программ «Гости из будущего», в котором рассказываем о самых крутых профессиях, которые изменят мир и будут очень востребованы и хорошо оплачиваемы. Третий выпуск из этого цикла набрал так много, что забрался аж на вторую строчку нашего хит-парада. Возможно, будет интересно послушать его и вам (слушать)

3 место. Когда можно потерять вкус и при каких симптомах коронавируса нужно срочно вызывать скорую

Часто люди, переболевшие ковидом безсимптомно, называют один единственный симптом: потеря вкуса или обоняния. Но оказывается есть другие болезни, которые отрубают ощущения от пищи. Разбираемся, как не перепутать их с короной и при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую (слушать)

4 место. Сергей Лавров: Мы не должны перед Евросоюзом отчитываться. Бегать и унижаться ниже нашего достоинства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью Радио «Комсомольская правда», Sputnik и «Говорит Москва». Он рассказал про варианты решения конфликта в Нагорном Карабахе, политику Евросоюза в отношении России, новую волну коронавируса, выборы в США и отдых в России. Послушайте, если пропустили - очень интересные вещи говорит, которые проясняют, почему в некоторых случаях наша страна ведет себя так, а не иначе (слушать)

5 место. Вторую российскую вакцину от коронавируса испытали на вице-премьере Татьяне Голиковой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой

Если в испытаниях первой прививки от коронавируса поучаствовали дочь Путина, министр обороны Сергей Шойгу и Владимир Жириновский, то вторую вкололи себе Татьяна Голикова и Анна Попова. Ее создали в Новосибирском центре «Вектор». Рассказываем, чем она интересна (слушать)

6 место. Коронавирус не нашего времени. История эпидемий прошлого

Про коронавирус сейчас говорят все и по несколько раз в день. Кажется, что это нечто, чего в нашей жизни еще никогда не было. Было. И много раз. В специальном спецпроекте Натальи Кулагиной рассказываем, как люди справлялись с эпидемиями прошлого. Спойлер: требование носить маски и перчатки - это цветочки! (слушать)

7 место. Шарлотка - беспроигрышный удар против хандры

А если вас задолбали все новости про корону, падающий рубль и мерзкая погода за окном, то порадуйте себя шарлоткой. Делимся очень простым рецептом, который получается всегда! (хочу шарлотку)

8 место. Эпидемиологи против экономистов: какой сценарий выбрать для борьбы со второй волной?

Елена Афонина разбирается вместе с экспертами, по какому пути должна пойти страна, чтобы сдерживать распространение коронавируса, но не развалить при этом экономику до конца (слушать)

9 место. Ольга Бузова: Я с детства хотела быть лучшей

Одна из самых ярких участниц нового сезона «Ледникового периода» - Ольга Бузова. В интервью она рассказала, какие проблемы с ногами у неё начались после старта проекта, свою упертость, ревность своего парня Давида Манукяна, грядущую свадьбу, диету, работу и любовь в период пандемии, попадание в рейтинг Forbes и способы снятия стресса (слушать)

10 место. Черные обручальные кольца. И комбинезон – вместо свадебного платья: Как Рита Грачёва снова выходила замуж

Рита Грачёва – та самая девушка из Подмосковья, которой три года назад ревнивый муж отрубил руки – снова замужем! И отметила она годовщину знакомства с новым мужем, петербургским строителем Максимом Андрющенко прямо в студии радио «Комсомольская Правда»! (слушать, как это было)