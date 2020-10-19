Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 19 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

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Объявленное в ночь с 17 на 18 октября перемирие продержалось недолго. Уже утром в воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушениях достигнутых ранее договоренностей.

В районе населенного пункта Гадрут в Карабахе продолжаются артиллерийские дуэли. Залпы орудий слышны в соседнем городе Шуши.

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении армянского Су-25. Самолет, якобы, пытался нанести авиаудары по позициям азербайджанских ВС на южном Джабраильском направлении.

- Эта информация не соответствует действительности, - заявила официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

В Государственной комиссии Азербайджана по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников сообщили о готовности к передаче тел погибших армянских военных "по заранее согласованному коридору".

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Россию, Францию и США в поставках вооружения Армении.

Армен Саркисян заявил, что в Нагорном Карабахе используется оружие НАТО. Он обратился к Североатлантическому альянсу за разъяснениями. ОН уточнил, что речь идет об истребителях F-16 и беспилотном летательном аппарате (БПЛА) – «Байрактар».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев опубликовал свою фотографию на фоне государственного флага страны с подписью: "Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана над древним Худаферинским мостом".

Армения будет готова признать независимость Карабаха, в то случае, если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путем переговоров. Об этом сообщил президент Армении Армен Саркисян.

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