Новые звезды шоу «Голос-9»: Кто такие Александра Болдарева, Элене Нинидзе и Евгений Панчехин

Элене Нинидзе Фото: соцсети

Девятый сезон шоу «Голос» must go on. Это значит, что наставники (Баста, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин) продолжают набирать команды, а талантливые артисты прут и прут. «КП» представляет лишь несколько самых ярких участников, прошедших отбор 16 октября.

Элене Нинидзе (25 лет, Тбилиси)

Изящная грузинская исполнительница вышла в открытом наряде с песней Whats'Up группы 4Non Blonds и очаровала наставников. «Сочная мандаринка», — оценил выступление девушки Валерий Сюткин. Что неудивительно — народ-то у Элене невероятно музыкальный! Папа девушки пел в хоре, сама Элене окончила Гнесинку, блеснула в грузинской верcии шоу X-Factor, солирует в группе Georgianos Band и намерена выиграть девятый сезон «Голоса» вместе с наставником Валерием Сюткиным.

Евгений Панчехин (30 лет, Краснодарский край)

Арийский русич Евгений Панчехин выбрал максимально подходящую ему под образ украинскую народную песню «Распрягайте, хлопцы, коней», прославленную благодаря советскому фильму «Тракористы», - и надеялся, что в жюри застанет Пелагею. Но нет. Однако с репертуаром артист не прогадал. Вокальные тренеры «Голоса-9» рассыпались в комплиментах, Валерий Сюткин даже признался, что обознался — и ожидал увидеть

на сцене усатого казака в папахе. Ход мыслей был верный: Евгений с детства учился в школе кубанского казацкого хора, а теперь солирует в Краснодарской филармонии. Так что шоу определенно украсит особым южным колоритом.

Александра Болдарева (18 лет, Ростов-на-Дону)

Всего за несколько дней выступление этой бойкой девушки набрало четверть миллиона просмотров в Youtube. Саша спела композицию Shallow, которую Леди Гага и Брэдли Купер исполняли в картине «Звезда родилась» и развернула к себе всех, кроме Сергея Шнурова. Болдарева — еще одна жемчужина с юга, училась в школе джаза в Ростове-на-Дону (потому и отправилась в команду земляка Басты), а потом перебралась в Москву, чтобы поступить в ГИТИС. Поступила, но от актерской карьеры скоро отказалась в пользу музыки. С тех пор она — девушка, которая поет. Знатоки проекта помнят, что в 2016 года Болдарева прошла в шоу «Голос.Дети» и попала в команду Димы Билана.

Выиграть проект тогда не получилось, так что артистка, набравшись опыта и уверенности, замахнулась на взрослую версию шоу.