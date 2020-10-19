Умер Владас Грачев, отец Витаса

Владас Грачев. Фото: архив семьи

В дом известного 41-летнего певца Витаса пришло горе. В минувшую субботу, 17 октября, скончался в Одессе его 72-летний отец Владас Аркадьевич Грачев.

По словам пресс-службы артиста, последние полгода Владас Аркадьевич боролся с тяжелым недугом. Мужчину, как могли, поддерживали близкие, но, увы, болезнь оказалась сильнее.

В связи с закрытием границ, Витас не сможет принять участие в церемонии похорон.

Владас Грачев и Лилия Грачева. Фото: архив семьи

Кстати, своим певческим талантом Витас, скорее всего, обязан именно отцу. В молодости Владас Грачёв был солистом вокально-инструментального ансамбля.

А мама певца - Лидия Михайловна - работала художником-модельером. В 2001 году мать Витаса умерла, так и и не сумев победить рак. «КП» приносит соболезнования артисту и его семье.

Напомним, певец Витас прославился в 90-е годы фальцетным вокалом, который демонстрировал в своих хитах «Седьмой элемент» и «Опера номер 2».

В последние годы артист в большей мере работал в Китае и даже сумел завоевать внимание местных меломанов, собирал аншлаги. Три года назад певец застраховал свой рабочий голосовой диапазон. Вокальные данные Витаса (от "до" второй до "соль" четвертой октавы) были оценены в два с половиной миллиона долларов. Теперь при потере этого диапазона на срок от десяти дней Витас может обратиться за компенсацией. Несмотря на солидную сумму, артист очень боится возникновения этого страхового инцидента, поэтому регулярно обращается за консультацией к врачам, у которых наблюдаются Селин Дион и Мадонна.