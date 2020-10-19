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В США жертву убийства опознали по пряжке ремня

Тело Уильяма Томпсона нашли еще 35 лет назад, но его личность была установлена лишь недавно
Алена ГРИЦЕНКО
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Идентификация личности побудила следователей снова открыть расследование

Идентификация личности побудила следователей снова открыть расследование

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Житель США, разыскивающий своего пропавшего в 1985 году родственника, проверял нераскрытые дела на сайте шерифа округа Эскамбия во Флориде. Читая объявления, он обратил внимание на одно из них. В нем говорилось о теле человека, на котором был ремень с выгравированными вручную инициалами «WT».

- Интуиция не подвела мужчину, который понимал, что это описание может принадлежать его пропавшему дяде, чье последнее местонахождение было зафиксировано 35 лет назад во Флориде, - рассказал старший заместитель шерифа.

Таким образом, пряжка ремня помогла следователям установить личность жертвы, чье убийство оставалось нераскрытым в течение 35 лет.

Тело Уильяма Томпсона было найдено в 1985 году в Пенсаколе. Мужчине было 49 лет. Следователи пытались найти родных мужчины, но не смогли. Его похоронили под вымышленным именем Джон Доу.

И вот спустя много лет стало известно настоящее имя жертвы. Родные убитого рассказали, что в последний раз Уильям Томпсон был на связи со своей семьей в сентябре 1983 года, когда разговаривал с матерью по телефону.

Идентификация личности побудила следователей снова открыть расследование.

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