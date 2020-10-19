Голландцы заставили короля прервать отпуск

Король Виллем-Александр Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Нидерландах, как и во многих странах Европы, ожидают второй волны коронавирусной пандемии. На прошлой неделе в стране зарегистрировали 8000 новых случаев заражения. С начала пандемии этот показатель стал рекордным.

В Нидерландах введен масочный режим. Людям советуют соблюдать режим самоизоляции, а при посещении общественных мест – социальную дистанцию.

Но, по-видимому, эти правила не распространяются на монаршие особы. Иначе, как еще можно объяснить то, что во время пандемии король Виллем-Александр и королева Максима отправились отдыхать в Грецию. На фотографиях, которые попали в Интернет, видно, что супруги там не соблюдают ни масочный режим и социальное дистанцирование.

Такое поведение короля очень не понравилось не только жителям, но и политикам.

- Правила едины для всех, - заявил депутат парламента Юст Снеллер. – Поведение короля и королевы неразумно и непонятно.

Король Виллем-Александр с супругой улетели в Грецию на частном правительственном самолете. На отдыхе они живут в собственном доме и общаются только друг с другом и помощниками по хозяйству.

Но после критических замечаний они все же вернулись в родную страну и публично извинились.

«Мы решили отменить отпуск, поскольку видим реакцию людей на сообщения о нем в СМИ. Мы не хотим подвергнуть сомнению, что необходимо соблюдать рекомендации, чтобы взять ситуацию с распространением эпидемии под контроль», - сообщили монаршие особы в пресс-релизе.

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