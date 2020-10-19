Выбывшая из «Ледникового периода» Татьяна Тотьмянина — о ревности Ягудина к Чепурченко: «Ревнуют к достойным, а не к обертке»

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Некоторое время назад стало известно, что олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина, участвовавшая в шоу «Ледниковый период», не сможет продолжать участие в проекте. У жены ведущего этого шоу Алексея Ягудина — травма ноги.

Сама Тотьмянина намекнула, что проблема в партнере — мол, во время одной из репетиций партнер Вячеслав Чепурченко неаккуратно выполнил один из элементов, и фигуристка вновь травмировала ногу, с которой и так были проблемы и до этого. В итоге новой партнершей актера стала Яна Хохлова — чемпионка мира и Европы в танцах на льду.

Однако экстренная замена градуса накала не сбавила — подписчики продолжили расспрашивать Тотьмянину в инстаграме, отчего же ей на самом деле пришлось покинуть проект. Неужто муж Алексей Ягудин запретил кататься с красавчиком Чепурченко, который начал оголяться уже во втором номере проекта? Заговорили, конечно, и о ревности.

— Ревнуют к достойным, а не к обертке,— резко осекла интересующихся Татьяна, недвусмысленно выразив отношение к бывшему партнеру. Кстати, в инстаграме за время участия в проекте Тотьмянина так и не выложила ни одного фото, где лицо Чепурченко было бы видно.

.

И, надо признать, поставила под вопрос дальнейшее участие в седьмом проекте шоу. Ведь ранее сообщалось, что организаторы «Ледникового периода» с нетерпением ждут возвращения фигуристки. Дескать, подлечит ногу и вернется. Но теперь, после такого заявления, которое тут же распространилось по спортивным пабликам, как возвращаться в пару к Чепурченко? Только надеяться на широту души 33-летнего актера, который сделает вид, что не заметил столь резкого высказывания в свой адрес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ледниковый период»: Вячеслав Чепурченко уронил Татьяну Тотьмянину - фигуристку заменят

Жена Алексея Ягудина сильно расстроена — два месяца тренировок пропали (подробности)