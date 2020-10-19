Зрители негодуют: Михаил Пореченков заменил ведущего шоу «Русское лото» Михаила Борисова

В прошедшие выходные программу поручили вести Михаилу Пореченкову

Ведущий шоу «Русское лото» (НТВ) Михаил Борисов скончался 19 сентября, а замену ему до сих пор подбирают. Программу по очереди ведут приглашенные гости.

Михаил Борисов скончался 19 сентября

Один из выпусков вел Владимир Маркин, певец и композитор, исполнитель хитов «Сиреневый туман», «Я готов целовать...» и др.

А в прошедшие выходные программу поручили вести Михаилу Пореченкову.

И вот тут зрители взбунтовались. Актеру тут же припомнили рекламу лото, когда он призывал покупать лотерейные билеты, потому что «каждый может выиграть миллиард рублей».

В соцсетях публика камня на камне не оставила от нового ведущего: «Опять этот лохотронщик? Сколько можно?», «Раньше уважал как актера, теперь выбросил телевизор после этого развода», «Борисов умер, а дело его живет — несите денежки, граждане дурачки!», «Из девяти билетов пять выиграли. Все — по сто рублей. Смех!».

Особенное внимание зрители уделили тому, что мешок с бочонками так и не трясли, не перемешивали их, перед тем, как выбирать оттуда номера. А ведь это обычная процедура для лото.

Кто станет постоянным ведущим шоу, организаторы проекта пока не решили. Незанятого актера или звезду, которая сможет каждую неделю с утра приезжать на съемку, найти довольно сложно.