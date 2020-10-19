Американские миллиардеры собирают деньги на поражение Трампа на выборах

«Проект Линкольна» создан бывшими и действующими республиканцами, которые уверены, что основным противником положительных реформ в стране является именно Трамп Фото: REUTERS

Основанный в ноябре прошлого года несколькими функционерами Республиканской партии США комитет «Проект Линкольна» заявил о недавних пожертвованиях со стороны миллиардеров более $1 миллиона, которые планируется потратить на предотвращение победы Дональда Трампа в президентской гонке.

По данным Forbes, количество участников проекта увеличилось на 15 человек. В их числе: нефтепромышленник Пол Гетти, инвестор Роберт Зифф, владелец сети отелей Джон Притцкер и другие.

«Проект Линкольна» создан бывшими и действующими республиканцами, которые уверены, что основным противником положительных реформ в стране является именно Трамп. Кроме того, они не согласны с расколом, наметившимся в Демократической партии.

Официально комитет выступает с критикой действующего президента, делая основной упор на сокрытие доходов и неуплату налогов, а также "связи с Россией". По неофициальным данным американских СМИ, основатели «Проекта Линкольна» просто пытаются заработать на популярной теме и тем самым решить свои финансовые проблемы, просто позиционируя себя как противников Трампа, привлекая тем самым в свои бизнесы новых потребителей и рассчитывая на новые госконтракты в случае победы Байдена.

«Совершенно очевидно, что речь идет не о Трампе и республиканцах. Речь идет о зарабатывании денег, чтобы помочь погасить их огромные личные долги», – заявил один из источников The New York Post.