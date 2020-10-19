Во Франции после убийства на религиозной почве усиливают меры безопасности

В ходе расследования нападения на учителя задержано 11 человек Фото: REUTERS

Убийство 47-летнего учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа исламистом-радикалом всколыхнуло общественность. В столице Франции прошли манифестации под лозунгом «Я – Самюэль», организованные основными политическими партиями, а президент Эммануэль Макрон заявил, что «исламисты не смогут спать спокойно во Франции».

Во время совещания, проведенного Макроном в связи с терактом, было принято решение об усилении уровня безопасности в образовательных заведениях, а также о повышении внимания к сообщениям в социальных сетях.

В ходе расследования нападения на учителя задержано 11 человек, а в Интернете выявлено более двух десятков сообщений, авторы которых высказались в поддержку 18-летнего Абдулы Анзорова, совершившего, по его словам, казнь неверного, «посмевшего унизить пророка».

Стало известно, что власти Франции намерены депортировать из страны более 230 иностранцев, не имеющих легального статуса в стране.

Во время недавнего визита в Марокко глава министерства внутренних дел Жеральд Дарманен поднял вопрос о высылке из Франции девятерых марокканцев, известных своими радикальными взглядами. Эти же вопросы Дарманен намерен поднять во время поездок в Алжир и Тунис.

Кроме того, власти Франции собираются обсудить ужесточение правил предоставления политического убежища и вида на жительство в стране.

Учитель Самюэль Пати был обезглавлен в пригороде Парижа 18-летним выходцем из России Абдулой Анзоровым, который 12 лет назад вместе с семьей эмигрировал во Францию и имел вид на жительство в этой стране. Причиной нападения стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда во время урока, посвященного свободе слова.