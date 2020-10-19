Мама примеряла новое платье с подружкой: Родителям детей, упавших на эскалаторе в московском ТЦ, грозит уголовное дело

Семья в которой растут двое пострадавших детей, вполне благополучная. Мама детей- домохозяйка, отец — предприниматель Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Жуткие кадры падения детей на эскалаторе в ТЦ «Мегаполис», что в районе метро «Технопарк» в Москве, не только всполошили соцсети, но и заинтересовали следователей. На кадрах, сделанных в субботу, 17 октября, две девочки, которым на вид 5-6 лет катят, к эскалатору коляску с малышом. Судя по видео, в планах детей спуститься вниз.

Няньки детсадовского возраста сами ниже ростом чем ручка коляски. Девочки вдвоем выкатывают коляску на ступеньки. Поехали! Через мгновение одна из них летит кубарем вниз вместе с коляской. Чудом обошлось без серьезных травм. Двухлетний мальчик, который был в коляске, получил пару ушибов, его пятилетняя сестра сломала руку.

Но где же была мама детей? 30-летнюю приезжую из Узбекистана уже опросили. По словам женщины, детей без присмотра она оставила всего на пару минут. В тот день в торговый центр она пришла с подругой и ее дочкой. Девочка тоже попала на видео.

- Женщины оставили детей в холле торгового центра. Обе находились в магазине в примерочных, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

После падения детей госпитализировали, но в тот же день выписали на домашнее лечение.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

В тот день мужчина находился на работе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Скорее всего, против мамы малышей возбудят уголовное дело по статье «Неисполнение родительских обязанностей». Кроме того, проверят и работу сотрудников ТЦ. По правилам безопасности, рядом с экскаватором постоянно должен находиться администратор, который в экстренной ситуации должен был отключить устройство.

Как удалось выяснить «КП», семья в которой растут двое пострадавших детей, вполне благополучная. В Москву из Узбекистана они переехали несколько лет назад. Мама детей- домохозяйка, отец — предприниматель. В тот день мужчина находился на работе.

Тем временем, видео падения заинтересовались и сотрудники Роспотребнадзора. На кадрах не только пострадавшие дети, но и другие посетители ТЦ без масок и перчаток. Напомним, в столице усилили контроль за нарушителями: штрафуют не только продавцов, но и посетителей торговых центров.