Ингушетия навела порядок: «Если увидите, как кто-то мусорит, скажите, что здесь прибиралась сама Юля Михалкова»

Лезгинка и волонтёры перед масштабной уборкой в Ингушетии

Республика Ингушетия провела масштабную уборку берегов рек региона в рамках реализации проекта «Вода России» и акции «Чистые берега». Пять тысяч волонтёров со всей Ингушетии навели порядок на берегах родных рек и водоёмов, а заодно напомнили о том, как важно следить за чистотой окружающей среды и водоёмов в частности.

Небольшая справка: «Вода России» - акция по уборке берегов от мусора проходит по всей России уже 6 лет, с 2019 года она вошла в национальный проект «Экология». 17 октября 2020 мероприятие в очередной раз прошло в Ингушетии.

Кстати, Республика Ингушетия - лидер этой акции. В 2019 году, как и три года до этого, регион сумел собрать наибольшее количество мусора у берегов рек и вовлечь наибольшее количество участников.

«Пальму первенства не намерены передавать никому»

О важности мероприятия говорит и состав официальных лиц, участвовавших в открытии марафона «Чистые берега»: представитель ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России Светлана Тайшманова, Председатель Правительства Республики Ингушетия Владимир Сластенин и Министр природных ресурсов и экологии региона Магомед Евлоев.

Задача акции не только собрать мусор у рек Ингушетии, но и привлечь внимание широких масс к проблеме загрязнения мировых вод. Информационную часть проекта была очень важна, и её поддержала знаменитая актриса и телеведущая, звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова.

Центральным мероприятием марафона стала уборка русла горной реки Асса в с.п. Нестеровское. Бурная река - одно из главных природных достопримечательностей региона. Как символ уважения к силе и важности природы, волонтёры очистили берега Ассы. Молодых экологов, которые пришли на большую уборку Ассы из двух местных школ и волонтёрских объединений Ингушетии, было около 1000 человек. После уборки организаторы насчитали 1200 мешков с мусором. Информации об общем количестве собранного мусора по региону пока нет, но ингушская сторона всерьёз нацелена на сохранение звания лидера акции «Вода России».

- Пальму первенства не намерены передавать никому. Будем продолжать трудиться. Это наши реки, республика, земля и страна. Чем чище она становятся, тем приятней будет для нас, - обратился к волонтёрам Министр природных ресурсов и экологии РИ Магомед Евлоев.

Кроме того, «Вода России» в Ингушетии - это не только про экологию. Акция сопровождалась местным колоритом: лезгинка, концерт казачьего хора и плов с бараниной из огромного казана. Такая развлекательная программа не могла оставить равнодушными никого из присутствующих. Вот и Михалкову не оставили в стороне и пригласили станцевать лезгинку. Звезда растерялась, но вскоре приняла предложение и станцевала.

Организаторы пошли на хитрость и ввели для волонтёров игровой момент: спрятали вдоль реки в местах скопления мусора специальные бутылки с призами. А спустя пару часов самые внимательные юные экологи получили приятные подарки из рук Юлии Михалковой.

«Я смотрела на эту чистую, сильную реку и думала: «Ну как можно мусорить возле неё»?

Важность экологической темы в регионе отметил и Председатель правительства РИ Владимир Сластенин.

Председатель правительства Республики Ингушетия Владимир Сластенин на уборке реки Ассы

- По поручению главы республики Калиматова Махмуд-Али Макшариповича разрешите выразить вам самые искренние слова благодарности за ту работу, которую вы делаете, за то, что мы вместе делаем чище нашу Республику.

Вы знаете, какая у нас существует проблема с водой летом. От того, как мы сегодня поработаем, будут зависеть чистота наших берегов, помыслов и действий, - заявил Сластенин.

Об актуальности темы высказалась и звезда телевидения Юлия Михалкова. Которая, к слову, тоже приняла участие в уборке и своими руками набрала мешок мусора у берега реки.

- Мне сказали организаторы, что сегодня будет самая крупная уборка в стране. Я смотрела на эту чистую, сильную реку и думала: «Ну как можно мусорить возле неё»?

Сегодня мы уберём небольшой участок, но вдохновим других жителей на то, чтоб они уважительно относились к природе и не мусорили. Если увидите, как кто-то мусорит, скажите, что здесь прибиралась сама Юля Михалкова, и пусть им будет стыдно.

Светлана Тайшманова с организаторской стороны также выразила благодарность принимающей стороне и отметила важность и массовость этого проекта.

- В 2019-м это был самый масштабный экологический проект года. В ней приняли участие 900 тысяч человек. По всей стране было расчищено 24 тысячи километров береговой территории.

Мне очень приятно участвовать в акции именно на вашей территории, потому что республика Ингушетия является непобедимым лидером в проведении акции на протяжении четырёх лет. За всё время здесь в ней приняли участие более 500 тысяч человек.

Хотела бы поблагодарить каждого участника за тот вклад, который вы делаете в улучшении экологической ситуации своих родных водоёмов, правительство республики Ингушетия, региональное министерство природных ресурсов и экологии за проделанную работу. Она включает в себя не только проведение масштабной экологической акции, но и работу по улучшению экологического состояния региона.

- Спасибо вам за участие, за то, что ваша армия с каждым годом увеличивается. Желаю вам не сдавать позиций, а долгие годы развиваться, расширяться, привлекать внимание и улучшать экологическое состояние ваших водных объектов, - подвела итог Тайшманова.

Юлия Михалкова, Магомед Евлоев, Владимир Сластенин и Светлана Тайшманова

«Чисто не там, где убирают, а там - где не мусорят»

Регион и правда уделяет большое внимание экологии и чистоте. По всей Ингушетии расположены баки с секциями для раздельного сбора мусора, специальные баки для батареек и аккумуляторов. Организаторы уделили внимание этой теме и в акции «Чистые берега». Было принято решение разделить волонтёров на группы и привязать каждую к определённому мусору: пластик, метал, бумага, стекло и остатки еды. - Раздельный сбор мусора - не новшество. Мы не первый год призываем к разделению мусора для его дальнейшей переработки. Чтоб эти отходы имели вторую жизнь, - заявила Тайшманова.

Но одной из главных целей акции стала просветительская деятельность и, как высказался Владимир Сластенин, воспитание подрастающего поколения.

- Я бы не делил молодёжь на школьников и студентов. Сегодня Юля правильно сказала: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Это воспитание должно быть с молодых ногтей. Родители должны объяснять и учить своих детей: побыл на природе - убери за собой. Несложно взять мешок и вынести.

Я говорил, буду говорить и призывать жителей: давайте будем культурными, давайте сохранять нашу природу. Такой красоты нигде нет. Кто к нам приезжает в гости, удивляется нашим горам, воде - природе, - рассказал прессе Председатель правительства РИ.

Его поддержала и Светлана Тайшманова.

- Со стороны акции идёт воспитание подрастающего поколения. Важно привить с детства заботу о природе. Участвуя во Всероссийской экологической акции, они (дети) будут расти с этим. Будут понимать, что важно сохранять то, что мы имеем. Это очень большой вклад акции.