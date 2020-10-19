Форум ОП РФ «Сообщество» можно будет посмотреть онлайн

2–3 ноября в Москве в Гостином Дворе пройдет итоговый форум «Сообщество», организованный Общественной палатой Российской Федерации.

2–3 ноября в Москве в Гостином Дворе пройдет итоговый форум «Сообщество», организованный Общественной палатой Российской Федерации. В этом году участников ждет новый формат мероприятия — форум «Сообщество» пройдет в онлайн. Большая часть активностей будет транслироваться на специально подготовленной digital-платформе с возможностью живого общения. Все дискуссии на площадке Гостиного Двора будут организованы с минимальным количеством участников.

Ноябрьский форум «Сообщество» будет сфокусирован на вызовах и последствиях пандемии, исполнении поручений президента РФ, поправках к Конституции РФ, наблюдении за общероссийским голосованием, демографических вопросах страны, развитии некоммерческого сектора и социально ориентированных НКО, на корректировке национальных проектов и мероприятиях, посвященных Году памяти и славы.

- Несмотря на сложную ситуацию с эпидемией коронавируса во всем мире, мы приняли решение провести традиционный итоговый форум «Сообщество», но преимущественно в онлайн-формате, который за последний год для большинства из нас стал уже привычным и понятным. Наш высший приоритет — здоровье граждан, поэтому Общественная палата соблюдает все меры предосторожности, не жертвуя, между тем качеством и содержанием события. С помощью удобной и простой в использовании онлайн-площадки мы сможем провести полноценный форум с выступлениями спикеров, дискуссиями экспертов и презентациями проектов. Общественная палата как площадка для неравнодушных и активных граждан идёт в ногу со временем, — рассказала Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

Гражданские практики и успешные наработки, собранные за год в регионах страны во время работы Общественной палаты РФ, будут представлены перед экспертами, общественными активистами и государственными служащими. Вместе с членами Общественной палаты РФ они соберутся на дискуссионных онлайн- и офлайн-площадках, чтобы обсудить реализацию масштабных национальных проектов, подготовить предложения для эффективного диалога общества и власти и выработать план дальнейших конструктивных общественных изменений.

На форуме покажут лучшие социальные проекты номинантов конкурса «Мой проект — моей стране!». Кандидаты на победу, вошедшие в шорт-лист конкурса, представят свои социально ориентированные проекты и инициативы. Победителей объявят в конце второго дня форума.

К участию в итоговом форуме приглашаются гражданские активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели, представители бизнеса, муниципальной и региональной власти, а также представители СМИ.

Подать заявку на участие в итоговом форуме «Сообщество» можно на официальном сайте мероприятия: форумсообщество.рф.