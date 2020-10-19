3,5 тонны мусора за полтора часа: волонтеры провели уборку на берегах белгородских водоемов

Анна приехала из Ростова на Дону: «Участвую в акции, потому что осознаю свою причастность к этому и хочу сохранить природу в прекрасном первозданном виде»

Автобусы с неравнодушными людьми начали съезжаться в Белгородский район с раннего утра. В точке сбора организаторы акции раздали всем перчатки, дождевики и мешки для мусора.

- Ребята, может начаться дождь. Кто еще не получил дождевик, подходите к палатке!

- А мы уже готовы, можно идти к берегу? - волонтерам не терпелось приступить к уборке. Пасмурная погода никого не пугала.

В пятницу, 16 октября, на территории всей Белгородской области прошел марафон «Чистые берега». В рамках всероссийской акции «Вода России» эковолонтеры очистили от мусора прибрежные зоны.

Основное мероприятие состоялось в Белгородском районе, вблизи села Нижний Ольшанец, на берегах Белгородского водохранилища и реки Северский Донец. Эти водоемы играют ключевую роль в регионе как с хозяйственно-экономической, так и с экологической точки зрения. А для белгородцев это еще и популярные места отдыха.

Прежде чем отправиться на борьбу с мусором, наградили тех, кто отличился в этом деле в прошлом году

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

Почетными гостями мероприятия стали руководитель департамента управления делами и кадровой политики Минприроды России Ольга Прудникова, руководитель Донского бассейнового водного управления Росводресурсов Евгений Дорожкин, заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина. Также помочь очистить прибрежную зону на Белгородчину приехала чемпионка мира по акробатике, телеведущая и экологически ответственный блогер Юлия Костюшкина.

Поприветствовав участников, Ольга Прудникова отметила, что с каждым годом акция объединяет все больше людей. А это говорит о повышении уровня экологической ответственности:

- Спасибо огромное правительству Белгородской области за поддержку этой акции, Донскому водному управлению за то, что выполняют свою работу: есть на что посмотреть - и красиво, и чисто. Тем не менее, имеются отдельные недостатки, с которыми мы сейчас с вами торжественно поборемся. Белгородская область среди всех регионов России выделяется тем, что здесь действительно активные люди. В прошлом году было очищено почти 65 километров береговой линии. А в этом, несмотря на ограничения, уже почти в три раза больше.

Также Ольга Николаевна подчеркнула, что акция «Вода России» отличается своей масштабностью. За время ее проведения, начиная с 2015 года, в ней приняли участие почти 5 миллионов человек:

- Это люди неравнодушные, те, кто понимает, что мы должны действительно оставить берега чистыми для своих родных и близких. Они принимают нацпроект «Экология» как свое личное дело и, чувствуя сопричастность к нему, отдают собственное рабочее время, энергию, желание помогать. Главная цель таких мероприятий - изменить отношение людей к себе и природе.

Евгений Дорожкин в приветственном слове рассказал, что 2020 год стал для России одним из самых засушливых за последнее время. Не исключено, что из-за изменений климата засуха может повторяться.

- Водные ресурсы приобретают совершенно новую ценность и уже не являются гарантированно самовозобновляемыми. Они становятся исчерпаемыми. Естественно, и органы власти, и каждый житель страны должен эту ценность понимать и относиться к водным объектам соответственно. Спасибо всем большое за участие. Необходимо донести до каждого человека, что сбережение водных ресурсов - это наше будущее, - сказал Евгений Владимирович.

В свою очередь Юлия Щедрина отметила, что подобные акции очень важны и необходимы, особенно в Белгородской области:

- Наш регион является маловодным. Для нас каждый, даже небольшой, водоем уникален. Поэтому уборка берегов в области проводится ежегодно, мы системно подходим к сохранению водных объектов. И с каждым годом мусора становится меньше. Цель таких мероприятий - не только его убрать, но и напомнить, что не нужно сорить.

Глава администрации Белгородского района Владимир Перцев поблагодарил всех собравшихся за неравнодушие и отметил, что каждая подобная акция - это вклад в наше будущее.

Бодрости и боевого настроя добавила добровольцам экоблогер Юлия Костюшкина:

- Мы все сегодня будем делать классное, благое дело. У нас потрясающая, великая, могучая и очень красивая страна и такая нескончаемая по красоте природа, которой обязательно нужно гордиться. Я уверена, что подобные акции помогают сделать и людей чище и лучше. Давайте вместе беречь природу и помогать ей быть здоровой. Будьте и вы здоровы в такое непростое время, - пожелала Юлия.

Волонтеры, представители администрации и гости отправляются на очистку берегов

МАРАФОН ЧИСТОТЫ

Прежде чем отправиться на борьбу с мусором, наградили тех, кто отличился в этом деле в прошлом году. Почетные гости вручили самым активным любителям чистоты грамоты и призы. Среди отличившихся студенты белгородских вузов, экоактивисты, представители общественных организаций.

И вот стар экологической акции дан. Волонтеры и добровольцы, представители администрации и гости вооружаются перчатками и мешками. Без лишних вопросов со знанием дела больше 200 человек прочесывают около 5 километров береговой линии, очищая её от различного мусора.

По словам участников, среди находок - в основном стеклянные и пластиковые бутылки, а также канистры из-под технических жидкостей, старые покрышки и автомобильные запчасти. В общей сложности удалось собрать около 900 мешков, или 3,5 тонны мусора. Все отходы отправили на полигон.

- Наши студенты вытащили из воды старую рыболовную сеть, мангал и тапочки, - делится Александр Акинчин, и. о. декана Агрономического факультета Белгородского ГАУ. - А вообще мусора не так уж и много, ожидали худшего. Подобные мероприятия очень важны. И экологическое образование необходимо. Оно начинает формироваться не только в студенчестве, но еще в школе и в семье. Студенты-экологи участвуют с удовольствием и большим интересом. Это, по сути, их будущая работа.

Ученица 11 класса Катя, волонтер-эколог ресурсного центра развития добровольчества, поделилась:

- Всегда замечала, что люди выбрасывают мусор не только здесь, но и в городе вдоль дорог, на тротуарах. Это расстраивает. Поэтому экология и чистота для меня - важная тема.

Ученица 11 класса Катя, волонтер-эколог: «Экология и чистота для меня - важная тема»

А Павел работает в администрации Белгородского района. По роду деятельности он контролирует соблюдение законов в сфере экологии и всегда с удовольствием принимает участие в таких мероприятиях, так как душой болеет за чистоту и сохранность природы.

Представители регионального департамента АПК также отметили, что мусора на берегу водохранилища мало. Ведомство ежегодно осенью и весной участвует в подобных экологических субботниках:

- Очищаем посадки во всех районах и рекреационные зоны. Белгородская область сильно отличается ухоженностью от других регионов. Сегодня мы убираем прибрежную зону, а уже завтра едем сажать дубы в Томаровке.

Студенты четвертого курса института наук о земле НИУ «БелГУ» тоже постоянно принимают участие в экологических акциях. Ребята говорят:

- Приятно, что сегодня не только волонтеры занимаются расчисткой, но и представители администрации, и приглашенные гости. Они наравне с нами ходят с мешками и убирают мусор.

Анна, заместитель начальника отдела регулирования водопользования, приехала из Ростова на Дону:

- Участвую в акции, потому что осознаю свою причастность к этому и хочу сохранить природу в прекрасном первозданном виде.

24 ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ - НЕ ПРЕДЕЛ!

На сегодняшний момент «Вода России» является одной из крупнейших и наиболее популярных экодобровольческих акций в стране. Она стартовала в 2015 году, а в 2019-м впервые прошла в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Общая протяженность береговых линий, которую участники очистили от мусора, составила 24 200 км, что превышает половину экватора Земли. Среди них берега и прибрежные акватории «Водных жемчужин» России: озёр Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волга, Дон, Обь, Енисей, Амур, Урал, Печора.

Напомним, что сохранение уникальных водных объектов - одна из приоритетных задач Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».