На Генеральной ассамблее WorldSkills почетными грамотами были отмечены российские деятели, которые внесли значительный вклад в развитие движения в Российской Федерации

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Мероприятие прошло 13 и 14 октября и включало две сессии. Кроме того, 20 октября состоится специальное заседание, в рамках которого будут обсуждаться вопросы, связанные с предстоящим мировым чемпионатом WorldSkills Shanghai 2021.

На ассамблее приветствовали новых членов WorldSkills – Азербайджан, Кению и Узбекистан. Таким образом, уже 85 стран состоят в глобальном движении.

В рамках мероприятия руководство WorldSkills International высоко оценило работу WorldSkills Russia в части разработки и проведения финала национального чемпионата в дистанционно-очном формате.

Екатерина Лошкарева, вице-президент по стратегии WorldSkills International, заместитель генерального директора по исследованиям, разработкам и развитию образовательных организаций Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», и Карина Саликова, заместитель генерального директора по организации чемпионатов по стандартам WorldSkills федерального и международного уровня Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», представили отчет о значительном наследии мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 и рассказали о том, какой импульс оно дало развитию навыков и системы профессионального образования в Российской Федерации.

По итогам Генеральной ассамблеи почетными грамотами Certificate of Merit от WorldSkills International были отмечены российские деятели, которые внесли значительный вклад в развитие движения в Российской Федерации и способствовали интеграции WorldSkills в национальную систему профессиональной подготовки и национальные проекты: Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации; Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов; Дмитрий Песков, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития; Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан; Алексей Тымчиков, заместитель генерального директора – технический директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; Алина Досканова, заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по международной деятельности, технический делегат от России в WorldSkills International, WorldSkills Europe и WorldSkills Asia.

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» — некоммерческая организация, деятельность которой направлена на развитие профессионального образования и подготовку кадров на базе лучших мировых и отечественных практик. Важнейшим направлением работы Союза является реализация государственных задач, определённых в Национальных проектах «Образование» и «Демография» в части опережающей подготовки кадров для трансформирующейся экономики, развития профессиональных и экспертных сообществ. К движению присоединились все 85 субъектов Российской Федерации.