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Как коронавирус связан с полнолунием: астролог Василиса Володина назвала самые опасные дни по лунному календарю

После ухода из "Давай поженимся" телеведущая сосредоточилась на прогнозах
Елена ПЕТРОВА
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После ухода из "Давай поженимся" телеведущая сосредоточилась на прогнозах

После ухода из "Давай поженимся" телеведущая сосредоточилась на прогнозах

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

За те полгода, что астролог-телеведущая не появляется в эфире вместе с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой, она составила уже не один прогноз по COVID-19. Сначала неохотно - мол, тема болезней ей неинтересна, но потом втянулась: ведь в личных предсказаниях, на которых Володина зарабатывает приличные деньги, последствия пандемии игнорировать никак не получится. Одни теряют бизнес, другие оказываются заперты за границей, третьи разводятся, не выдержав совместного карантина...

С приходом второй волны коронавируса Василиса Володина проанализировала связь пандемии с движением космических тел и представила публике прогноз развития ситуации до конца года - "для тех, кто готов посмотреть правде в глаза". Речь, кстати, идет не только о России: Володина использовала для своих подсчетов общемировую статистику и, соответственно, смотрела развитие болезни по всей планете.

- Наблюдения даны не «на глазок», а подкреплены математической статистикой: из многих рассмотренных положений и конфигураций небесных тел отобраны те, поведение которых изменялось синхронно с распространением эпидемии, - особо подчеркнула астролог, которой часто приходится отбиваться от скептически настроенных обывателей.

Василиса Володина начертила сразу несколько сложных графиков, чтобы показать связь пандемии с происходящими в космосе процессами. По ее словам, на сегодняшний день самыми значимыми из больших циклов выглядят соединения Юпитера и Сатурна с Плутоном. Взаимосвязь этих планет и количества заболевших заметна с начала марта. А с середины августа, по словам астролога, медленно формируется еще одно соединение, которое кульминирует в ноябре. Но, к счастью, у нас есть шанс встретить Новый 2021 год уже не на пике пандемии.

- С конца октября существенно ускорятся темпы роста заболеваемости, которые будут оставаться очень высокими до середины декабря, а затем начнут постепенно снижаться, - рассказала Василиса Володина. - Обращаю внимание на то, что речь не идет о количестве заболевших - оно очевидно будет только расти. Речь идет именно о темпах роста эпидемии, то есть о скорости прироста вновь заболевающих.

Кроме того, астролог усмотрела связь пандемии с лунными циклами. По ее словам, этот вывод логичен, ведь Луна отвечает за активность общения людей, которая, в свою очередь, ведет к росту заболеваемости.

- Есть небольшое ускорение COVID-19 сразу после 1-й четверти Луны и сразу после полнолуния. Вероятно, именно эти фазы связаны с ростом инфицирования. И в первую четверть Луны и в полнолуние имеет смысл беречься, - предупредила Володина.

Предупреждая вопросы сомневающихся, астролог отметила, что астрологические факторы, в том числе лунные циклы, не влияют на процессы на Земле, но они им синхронны и хорошо их описывают: "Точно так же, как наручные часы не влияют на то, что вам хочется спать ближе к ночи. Они просто показывают, что время отдохнуть пришло".

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