"Укорять Марину Ивановну в том, что она плохая мать, может только идиот!" - Людмила Улицкая защитила Цветаеву

«Укорять Марину Ивановну в том, что она плохая мать, может только, простите, идиот!» - грубо заявляет Людмила Улицкая в свойственной ей манере Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В последнее время стало модно ругать Марину Цветаеву в фейсбуке. Активные пользователи осуждают поэтессу за то, что она плохая мать и уморила ребенка (младшую дочь Ирину) голодом. Сама Марина Ивановна в этом смысле подставилась по полной, оставив письма и дневники, в которых все подробно описала. С того момента, как в двухтысячном году был открыт архив поэтессы, каждый прочитавший считал себя вправе выносить свой вердикт. Так, например, год назад отличилась Юлия Меньшова. В одном из выпусков передачи "Живая жизнь" от 16 марта 2019 года ведущая Юлия Меньшова рассказала соленые факты из биографии поэтессы. В частности, назвала ее мажоркой, поведала, как Цветаева замахивалась на отца подсвечником и, конечно, с особенным смаком поведала об отношении Цветаевой к дочерям.

Ответ хулителям подготовила режиссер Алла Дамскер в фильме «Цветаева.Open». На основе писем, дневников и архивных документов шаг за шагом раскрывается жизнь Цветаевой с 1917 по 1922 год. В исследовании приняли участие актеры Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Юлия Ауг, Анатолий Белый, писатель Людмила Улицкая, автор проекта «ещенепознер» Николай Солодников, основатель фонда «Антон тут рядом» Любовь Аркус, поэт Вера Полозкова, телеведущий Михаил Козырев, музыканты Алексей Кортнев и Борис Андрианов.

«Невозможно объяснить каждому брызжущему злобой в сети, что это было за трагическое время и какие были истинные мотивы поступков Марины Цветаевой, - говорит режиссер фильма Алла Дамскер. - Я лишь хочу дать шанс на другую альтернативную точку зрения пытливому уму, который усомнится в выливаемой грязи.

Шанс на альтернативную точку зрения - это всегда хорошо, но у меня анонс фильма вызвал массу вопросов. Так, например, странен набор защитников. Почему Улицкая? Почему Полозкова? Будут ли представлены в фильме специалисты и исследователи биографии Цветаевой? Пока заявленная безапеляционность фильма и набор цитат от знаменитостей выглядит так же однобоко, как и волна критики на Цветаеву.

«Укорять Марину Ивановну в том, что она плохая мать, может только, простите, идиот!» - грубо заявляет Людмила Улицкая в свойственной ей манере.

Немного странно слышать от режиссера, что "у Цветаевой нет наследников, потому что "все они или погибли, или уже умерли".

У Марины Цветаевой остались родственники, в том числе - замечательная внучатая племянница Маргарита Андреевна Мещерская. Женщина живет в США, но довльно часто приезжает в Россию и поддерживает связь со всеми музеями Цветаевой.

Странновато читать, что "защитить имя поэтессы некому" и режиссер сняла этот фильм, потому что одна - такая защитница слабых и угнетенных.

Все это, как минимум, некорректно по отношению к исследователям творчества Цветаевой и сотрудникам Цветаевских музеев: прежде всего, Галине Данильевой и Льву Готгельфу, которые, практически тем и занимаются в последнее время, что защищают честь Цветаевой, организуют просветительские встречи и показывают фильмы.

Возможно, я не прав и ощущение того, что на Цветаевой снова решили похайповать - останется только ощущением.

С 28 октября фильм «Цветаева. Open» можно посмотреть в ЦДК и онлайн-кинотеатре Nonfiction.film.