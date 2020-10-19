Выходец из Киргизии повис на небоскребе в Чикаго и потребовал разговора с Трампом

Молодой человек заверяет, что не слезет, пока не поговорит лично с президентом США Фото: СОЦСЕТИ

Сотни зевак, а также множество репортеров собрались вокруг высотки Trump Tower в Чикаго.

На уровне 16-го этажа на веревке с ее крыши свисает и раскачивается молодой человек, который требует личного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Прибывшую на место происшествия полицию парень уверяет, что не слезет до тех пор, пока не его не свяжут для разговора с главой государства. Если же такой возможности ему не предоставят, то он угрожает перерезать трос.

Полицейские определили, что нарушитель спокойствия использует страховочную систему.

Все окружающие Trump Tower территории оцеплены, остановлено движение транспорта.

Первые прибывшие к небоскребу зеваки поначалу были уверены, что в Чикаго начались съемки новой части про Бэтмена.

Специалисты ведут переговоры с молодым человеком, который, по некоторым сведениям, является выходцем из Киргизии. Также сообщается, что он является сторонником движения «Жизни черных важны».

Через пару часов после начала акции парню стало скучно, и он стал угрожать президенту, требуя приезда большего числа репортеров, которым он намерен сообщить все, что думает о свободе слова. Иначе, по словам нарушителя спокойствия, его смерть будет на совести американского лидера.

Башни Trump Tower есть в Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Лас-Вегасе и других городах США.

Почему для проведения акции была выбрана чикагская Trump Tower – неизвестно. Согласно графику рабочих встреч президента США, публикуемом на сайте Белого дома, Чикаго Трамп не планирует посещать в ближайшее время. В его сегодняшнем расписании значатся поездки в Аризону и Неваду.