"Краснодару" предстоит дебют в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Фото: REUTERS

В дебютном матче группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» должен пройти проверку, не случайно ли он оказался в такой элите. Экзаменовать будет «Ренн» - главный счастливчик французской Лиги 1. Если бы во Франции не остановили прошлый сезон, вряд ли красно-черные играли бы сейчас в ЛЧ.

Вундеркинд из «Ренна»

У «Ренна» та же задача, что и у «Краснодара». Французский клуб тоже могут считать случайным гостем в Лиге чемпионов. И команда Жульена Стефана делает все, чтобы доказать — она по праву представляет Францию в элите клубного футбола. Чтобы подтвердить это, «Ренн» на старте нового сезона выдал 7 матчей без поражений и забрался на третью строчку турнирной таблицы Лиги 1 — впереди только ПСЖ и «Лилль».

Главный тренер "Ренна" Жульен Стефан. Фото: REUTERS

У «Ренна» неплохая банда футболистов, но главной звезде клуба — всего 17 лет. Эдуардо Каваминга — один из немногих футболистов, цена на которого взлетает даже в финансовый кризис коронавируса, и в очередь на его покупку выстроились многие гранды Европы во главе с «Реалом» и «Ювентусом», но они должны приготовить никак не менее 50 млн евро. А для самого хавбека нынешняя Лига чемпионов — рекламная акция предпродажной подготовки, и в матче против «Краснодара» Каваминга должен показать многое, из того на что способен. Ведь с другими соперниками по группе - «Челси» и «Севильей» это будет сделать не так просто.

Главной звезде французского клуба Эдуардо Каваминга - всего 17 лет. Фото: REUTERS

Шансы «Краснодара»

«Ренн» - фаворит матча. Команда играет дома, у нее был лишний день отдыха, плюс к тому более классный набор исполнителей (позвали на подмогу Ругани из «Юве» и вывалили рекордных 26 млн евро «Андерлехту» за 18-летнего Доку). Но и «Ренн» небезгрешен. Например, в минувшем туре лидер Лиги 1 не смог обыграть безнадежного аутсайдера «Дижон» (1:1). А значит у «Краснодара» есть шанс.

Тем более под ЛЧ клуб Галицкого закупил опытных россиян — Смольникова и Ионова, набрал отличную форму голкипер Сафонов, неплохо выглядят легионеры «Краснодара». Но есть и проблемы — на позиции центрфорварда не такой уж классный набор исполнителей, а кроме того долго лечившийся Классон, чуть ли не самый техничный футболист РПЛ, опять получил повреждение.

Прогнозы не в пользу «быков»

Аналитики букмекерских компаний не верят в «Краснодар». Коэффициенты на победу «быков» - 4,75. В свою очередь на победу «Ренна» - 1,85. Так что наиболее вероятным выглядит поражение «Краснодара» с разницей в один-два мяча.

Матч 1-тура Лиги чемпионов 2020/21 «Ренн» - «Краснодар» начнется 20 октября в 22:00.

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