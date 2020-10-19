"Тает на глазах": исхудавшего Александра Домогарова умоляют остановиться

Александр Домогаров во время подготовки к очередному выходу на сцену со спектаклем "Ричард III", где он играет главную роль, сделал селфи из гримерки Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Александр Домогаров к новому театральному сезону сильно похудел. Вот только внешний вид актера не на шутку перепугал его поклонников. Они умоляют кумира остановиться.

Александр Домогаров во время подготовки к очередному выходу на сцену со спектаклем "Ричард III", где он играет главную роль, сделал селфи из гримерки. "За три часа до начала спектакля и до времени Х 40 минут", - подписал он кадр.

Однако фотография, которую разместил кумир миллионов в блоге, заставила публику волноваться. Дело в том, что 57-летний актер на снимке выглядит сильно похудевшим. Настолько, что некоторые фанаты стали подозревать наличие проблем со здоровьем у их кумира.

"Дальше не надо худеть", "Тает на глазах", "Александр Юрьевич, у вас все хорошо?", "Щеки скоро провалятся", "Не узнать", "Похудел очень", "Любимый артист. Вот только похудел сильно", "Талант от Бога. Но не худейте больше", "Обожаю", "Пожалуйста, не худейте сильнее", - пишут фолловеры.

Впрочем, Домогаров игнорирует сообщения на тему своего внешнего вида. Он не понаслышке знает, что угодить всем просто невозможно. Еще прошлой зимой народного артиста активно критиковали за набранный лишний вес, который, конечно, никак не отражался на его таланте. Ходили слухи, что Домогаров поправился на фоне лечения от какого-то недуга, но сам он никаких заявлений на счет проблем со здоровьем не делал.

Не рассказывает он и о своей личной жизни. Наверное поэтому вокруг него всегда много слухов. Говорят, сердце одного из самых обожаемых и закрытых актеров российского кино вот уже много лет безвозвратно принадлежит одной единственной женщине. "11 лет я живу с Татьяной. Ее в прессе кем только не называли - помощницей, подругой, вплоть до жены…", - делился Александр Юрьевич в одном из интервью.