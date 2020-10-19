Крым получит 50 миллиардов рублей на решение проблемы с пресной водой

Как сообщил премьер Михаил Мишустин, на реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма будет направлено около 50 миллиардов рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нехватка пресной воды — сегодня главная проблема для жителей Крыма. Из-за засухи и обмелевших водохранилищ воду в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма подают по графику — только утром и вечером. И такая ситуация наблюдается ежегодно. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, на реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма будет направлено около 50 миллиардов рублей. Основные деньги выделят из федеральной казны.

- Это даст дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей, - заявил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

Как рассказал премьер, в подготовленном правительством плане 14 мероприятий. Среди них - разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры.

Напомним, в 2014 году после возвращения Крыма в состав России Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

Ранее правительство уже выделило почти 6 миллиардов рублей на строительство на полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

Мишустин также рассказал о новых решениях, связанных с пандемией. Так, правительство продлевает до 1 марта облегченный режим установления и подтверждения инвалидности.

- Людям не надо будет лично приходить в бюро медико-социальной экспертизы, медицинские организации сами передадут туда документы, - пояснил Мишустин.

Это касается и первичного освидетельствования инвалидов - сведения также отправят в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Выплаты пенсий по инвалидности и обеспечение людей техническими средствами реабилитации также будут назначать и продлевать без личного обращения.

- Эти меры помогают уменьшить риск заражения - кроме того, людям с инвалидностью становится проще и удобнее получать нужные документы, не тратить силы и время. Прорабатываем возможность сделать такой порядок постоянным и после отмены карантинных ограничений, - рассказал премьер.

Мишустин также сообщил, что кабмин дополнительно выделит больше 35 миллиардов рублей на поддержку безработных. Всего на социальные выплаты безработным, а также на поддержку их несовершеннолетних детей в бюджете на этот год заложено более 165 миллиардов рублей.

- Важно, чтобы все, кто остался без работы, вовремя и регулярно получали положенные выплаты. Люди оказались в непростой ситуации, государство должно их поддержать, - сказал Мишустин.