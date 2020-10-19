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Экономика

Крым получит 50 миллиардов рублей на решение проблемы с пресной водой

На полуострове построят новые гидротехнические сооружения
Елена КРИВЯКИНАЕлена КРИВЯКИНА
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Как сообщил премьер Михаил Мишустин, на реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма будет направлено около 50 миллиардов рублей

Как сообщил премьер Михаил Мишустин, на реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма будет направлено около 50 миллиардов рублей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нехватка пресной воды — сегодня главная проблема для жителей Крыма. Из-за засухи и обмелевших водохранилищ воду в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма подают по графику — только утром и вечером. И такая ситуация наблюдается ежегодно. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, на реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма будет направлено около 50 миллиардов рублей. Основные деньги выделят из федеральной казны.

- Это даст дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей, - заявил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

Как рассказал премьер, в подготовленном правительством плане 14 мероприятий. Среди них - разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры.

Напомним, в 2014 году после возвращения Крыма в состав России Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

Ранее правительство уже выделило почти 6 миллиардов рублей на строительство на полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

Мишустин также рассказал о новых решениях, связанных с пандемией. Так, правительство продлевает до 1 марта облегченный режим установления и подтверждения инвалидности.

- Людям не надо будет лично приходить в бюро медико-социальной экспертизы, медицинские организации сами передадут туда документы, - пояснил Мишустин.

Это касается и первичного освидетельствования инвалидов - сведения также отправят в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Выплаты пенсий по инвалидности и обеспечение людей техническими средствами реабилитации также будут назначать и продлевать без личного обращения.

- Эти меры помогают уменьшить риск заражения - кроме того, людям с инвалидностью становится проще и удобнее получать нужные документы, не тратить силы и время. Прорабатываем возможность сделать такой порядок постоянным и после отмены карантинных ограничений, - рассказал премьер.

Мишустин также сообщил, что кабмин дополнительно выделит больше 35 миллиардов рублей на поддержку безработных. Всего на социальные выплаты безработным, а также на поддержку их несовершеннолетних детей в бюджете на этот год заложено более 165 миллиардов рублей.

- Важно, чтобы все, кто остался без работы, вовремя и регулярно получали положенные выплаты. Люди оказались в непростой ситуации, государство должно их поддержать, - сказал Мишустин.

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