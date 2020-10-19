"Существуют лишь макеты": США похвалились пушкой, «способной обстреливать Москву»

Из Северного моря Montana мог бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву Фото: Shutterstock

Вот вам еще один свежий пример. Журнал сообщает, что США готовятся принять на вооружение стратегическую сверхдальнобойную суперпушку Strategic Long Range Cannon (SLRC).

Авторы утверждают, что эта суперпушка сможет поражать цели на расстоянии более 1850 километров. Это в 50 раз больше, чем подобные действующие орудия. С появлением такой суперпушки в США могут возродиться линкоры типа Montana (в 40-е годы американцы планировали построить сразу 5 таких кораблей, но отказались от затеи из-за сомнительной эффективности артиллерии). Ну а дальше в том же Popular Mechanics делаются вот такие далеко идущие выводы:

«Из Северного моря Montana мог бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву»!

Да что там Москва, - берется шире: один линкор в Индийском океане может быть нацелен на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. К тому же такой линкор, как отмечает журнал, мог бы переносить по четыре пушки SLRC. Испытания этого орудия намечены на 2023 год.

Прокомментировать эту "щекочущую нервы" новость я попросил человека знающего - историка артиллерии, доктора технических наук Андрея Шапошникова. Вот что он сказал:

- Мне давно известно о наличии этих более чем смелых американских планов. Пока же конструкторы пытаются создать образец сверхдальнобойной пушки. До создания реально действующего орудия им еще далеко. Существуют лишь макеты. Да, насколько мне известно, целью проекта SLRC является создание мобильной пушки со «стратегической» дальностью стрельбы – не менее 1850 км. Круто!

Но те же американцы уже давно бьются над ствольными орудиями с дальностью стрельбы 80 километров, но у них это плохо получается, А уж повышение дальности стрельбы на такое расстояние - это труднейшая инженерная задача, которая требует применения целого ряда уникальных технологий. Какие из них и в каком сочетании позволят получить дальность в 1000 миль – большой вопрос. К тому же даже высокоэффективная пушка не сможет отправить «простой» снаряд на дальность в 1000 миль, и ей нужен особый боеприпас.

По сути - реактивный снаряд с собственным двигателем. Считай, - ракета! Но из-за большой дальности и продолжительности полета снаряд нуждается в системе самонаведения. А без этого точной стрельбы никак не получится. Так что добиться заданных характеристик SLRC с применением известных технологий либо невозможно, либо крайне сложно. Пока это всего лишь амбициозная "американская сказка". Да и к тому же суперпушка не имеет никаких преимуществ перед ракетными комплексами с близкими характеристиками.