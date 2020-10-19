Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 19 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Ночью в зоне конфликта Арцаха-Азербайджана ситуация была относительно стабильной Фото: REUTERS

ПОБЕДОНОСНЫЕ СООБЩЕНИЯ ИЗ БАКУ

"Подразделения вооруженных сил Армении в очередной раз предприняли попытку обострить ситуацию на государственной границе с Азербайджаном.

Начиная с 11:10 19 октября подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберное оружие, с территории Бердского и Варденисского районов Армении обстреляли позиции Азербайджанской Армии в Товузском и Дашкесанском районах соответственно", - сообщает Минобороны Азербайджана.

"Освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы Джебраильского района. Карабах - это Азербайджан!", - перечисляет успехи своей армии президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"19 октября начиная с 12:00 с направления оккупированного Кельбаджарского района подразделения вооруженных сил Армении из 82 и 120 мм минометов и крупнокалиберного оружия подвергают обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Гейгельском районе", - сообщают из Баку.

У ВОЙНЫ В КАРАБАХЕ - ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

"Ночью в зоне конфликта Арцаха-Азербайджана ситуация была относительно стабильной. Война с оружием продолжалась в отдельных частях.

Утром, несмотря на договоренность о гуманитарном прекращении огня, силы противника возобновили огнестрельное оружие на северном и южном направлениях", - сообщает сайт Минобороны Армении.

Официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян отмечает подвиг военнослужащих, "которые отбили наступление танков, отбили атаку и отбросили врага на несколько километров".

"Нари Сюни и Наре Хлгатян сформировали женский отряд, уже зарегистрировалось 100 человек, есть множество заявлений. Они, наши дочери, наши сестры - наша честь. Именно с ними мы победим", - заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян о создании в Карабахе первого женского добровольческого батальона.

В военном ведомстве подтвердили, что запись женщин в ряды Вооруженных сил Армении и ополчения Нагорного Карабаха продолжается.

МЕХАНИЗМ АКТИВНО ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ

- Самое главное - необходимо, а это не требует больших усилий, перестать всем сторонам нагнетать конфронтационную риторику, прекратить боевые действия, нанесение ударов по мирным объектам. Сторонам важно придерживаться решений, которые были выработаны в Москве и Минской группой. Чтобы они заработали, необходимо создать механизм контроля, который сейчас наше Министерство обороны совместно с коллегами из Азербайджана и Армении активно вырабатывают. Надеюсь, в самое ближайшее время он будет согласован, - заявил на прошедших переговорах с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич министр иностранных дел России Сергей Лавров.