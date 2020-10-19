Путин поблагодарил Стивена Сигала за помощь омулю

Отставание будет компенсировано добычей сардины иваси, скумбрии и минтая Фото: Shutterstock

Главе «Росрыболовства» Илье Шестакову не приходится в этом году хвастаться рекордным уловом, но свои козыри в докладе Владимиру Путину у него были.

- Мы ожидаем, что в 2020 году будет вылов на уровне прошлого года – порядка пяти миллионов тонн, - привел Шестаков последнюю статистику. - У нас не совсем удачно складывается лососёвая путина, но отставание будет компенсировано добычей сардины иваси, скумбрии и минтая.

- Я давал поручение правительству, РЖД и «Росатому» осуществить меры по минимизации расходов, связанных с доставкой рыбы с Дальнего Востока в европейскую часть, - напомнил Путин про использование Северного морского пути.

- В этом году уже вышел лихтеровоз с Камчатки с грузом лососёвых видов рыб. К сожалению, это будет единственный рейс, с учётом в том числе и того, что путина не очень удачная, - ответил глава компании. - С РЖД мы достаточно плотно работаем, проблем с доставкой рыбной продукции сейчас нет. Мы, конечно, Северный морской путь рассматриваем как возможность диверсификации направлений, когда идёт большой объём рыбы непосредственно в лососёвую путину, поскольку портовые мощности не справляются.

Во время доклада о восстановлении популяции байкальского омуля у главы государства возникли свои ассоциации.

- Мы видим уже положительную динамику, сокращение популяции приостановлено, сейчас мы уже видим небольшой рост, - рассказал Шестаков. - Поэтому в перспективе 2023–2025 годов в принципе считаем возможным уже опять открыть промышленное рыболовство.

- Стивен Сигал принимал участие в этой акции? - вспомнил про голливудского актера с российским паспортом Путин. - Передайте ему слова благодарности.