Губернатор Владислав Шапша: «Бюджет Калужской области останется социально ориентированным»

Губернатор Владислав Шапша рассказал, каким будет бюджет Калужской области на 2021 год. Фото: пресс-служба правительства Калужской области

Бюджет Калужской области на 2021 год останется социально ориентированным, регион выполнит все взятые на себя обязательства перед жителями, заявил губернатор Владислав Шапша. 19 октября правительство Калужской области обсудило проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Планируется, что в будущем году на нужды социальной сферы будет направлен 41 млрд рублей — это 64% доходов региональной казны.

Главный финансовый документ региона формировался с поправкой на пандемию коронавируса. Из-за карантинных ограничений доходы региональной казны немного упали. Кроме того, в бюджет были заложены расходы на борьбу с СOVID-19 и на антикризисную поддержку предпринимателей. Главными задачами региона Владислав Шапша назвал выполнение всех социальных обязательств перед жителями, преодоление последствий пандемии, создание условий для восстановления экономики и реализацию нацпроектов.

- Считаю, что нам удалось найти баланс в финансовом обеспечении этих задач, - отметил губернатор. - Региональный бюджет станет инструментом решения проблем, волнующих жителей области. Бюджет останется социально ориентированным. Только в следующем году мы направим в социальную сферу почти 41 млрд. рублей. Это 64 процента от общей суммы расходов.

На сферу здравоохранения в будущем году выделяется 10,2 млрд. рублей. Регион сохраняет все виды бесплатной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичные услуги. Дополнительные средства заложены на оснащение клиник новым оборудованием для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в 2021 году будет реконструирована областная детская больница.

Еще 16,4 млрд рублей будет направлено на систему образования. В школах области создадут дополнительные места для новых учеников. В Калуге появится региональный центр выявления и поддержки одаренных детей — он будет создан по поручению президента Владимира Путина.

Около 11 млрд область выделяет на социальные расходы: поддержку семей с детьми, финансирование мер, стимулирующих рождаемость. Будет расширена адресная помощь малоимущим, полностью перечислены предусмотренные региональным законодательством льготы и выплаты.

Около 4,8 млрд рублей направляются на ремонт и строительство региональных дорог. Значительные средства регион выделяет на поддержку сельского хозяйства, благоустройство, создание комфортной городской среды.

Планируется, что доходы в областную казну в 2021 году составят 60,4 млрд. рублей, расходы превысят 64 млрд рублей. В последующих годах — 2022 и 2023-м бюджет региона будет бездефицитным. Доходы региональный казны в 2022 году запланированы на уровне 61,2 млрд рублей, в 2023 году – 63,6 млрд рублей.

Владислав Шапша отметил, что в бюджете будущего года он постарался отобразить все наказы, с которыми к нему обращались избиратели во время предвыборной кампании.

- Главная задача – принять бюджет в таком виде, чтобы он обеспечил выполнение задач, поставленных главой государства, а также способствовал росту экономики и качества жизни людей, - подчеркнул глава Калужской области.