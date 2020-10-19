31 декабря в Москве заканчивается программа добровольного страхования жилья

Эксперты напомнили, что срок оказания услуг для занятых в программе страховых компаний заканчивается 31 декабря текущего года, а к заключению нового договора власти не готовятся.

Речь идет о городской программе страхования жилья, которая выплачивает компенсации в случае ущерба от пожаров, взрывов, аварий и стихийных бедствий. Свою работу она начала с середины 90-х годов при поддержке Правительства Москвы. Тогда город выплачивал 80% компенсаций из местного бюджета, а страховые брали на себя лишь 20%. Такой подход заставил москвичей поверить в программу и начать более охотно страховать свое имущество.

В настоящее время процентное соотношение изменилось: теперь город берет на себя 15% выплат. Несмотря на это, эксперты сомневаются, что программа в ее нынешнем виде сможет работать без участия городской администрации.

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс обратился в мэрию с благодарностью за многолетнюю успешную реализацию московской программы страхования жилья, при этом выразил обеспокоенность отсутствием объявления очередного конкурса по выбору страховщиков.

“Как показала практика, без участия местных властей подобные проекты нигде в регионах запустить не удалось, хотя попытки делались”, - отметил вице-президент компании Ингосстрах Виктор Кучер. По его словам, в случае закрытия московской программы ставится под угрозу реализация федерального закона, который требует разработать в регионах России механизм страховой защиты жилья граждан от ЧС.

В этой ситуации в первую очередь пострадают малообеспеченные жители, в том числе пенсионеры и ветераны, которые являются основными участниками программы, которые не смогут позволить коммерческую страховку из-за высокой стоимости, тогда как действующая программа считается льготной и доступной для людей с разным достатком. Ежемесячный взнос по такому страхованию составляет около ста рублей.

“Ежегодно страховые компании, участники программы, выделяют более 12% от собранных страховых премий на предупредительные мероприятия. За эти деньги в московских домах ремонтируют и модернизируют системы пожаротушения и дымоудаления, пожарную сигнализацию, электрощитовые, проводят противопожарную обработку, закупают пожарные шланги и другое противопожарное оборудование. Кроме того, в рамках программы наниматели муниципального жилья страхуют квартиры самостоятельно, и при повреждении выплату осуществляет страховая компания (85%) и город (15%). Но без программы все будет делаться за счет городского бюджета”, - отметил эксперт.

Вице-президент ВСС Евгений Уфимцев согласился с тем, что московская программа является одной из лучших. Он выразил надежду, что она продолжит свою работу, даже если доля городского бюджета в выплатах снизится с 15% до 10%.

“Наличие хотя бы небольшой доли участия городской администрации в компенсации ущерба - это существенный имиджевый плюс, гарантия для москвичей, что программа работает и работает справедливо”, - считает Уфимцев.

С начала этого года городскую страховку по различным происшествиям получили полторы тысячи семей, всего было выплачено около 61 миллиона рублей. Сейчас свыше 2,5 млн московских семей имеют действующие договоры страхования.