Открытое письмо Президенту России

Мамедов Н. А., председатель Союза в защиту дальневосточного предпринимательства в торговле и промышленности

Мы, предприниматели, жители и патриоты Хабаровского края крайне обеспокоены тем, что происходит в эти дни в нашем родном регионе. Ежедневные выступления граждан, шествия и митинги стали привычным делом, хотя еще совсем недавно более спокойного и мирного места на карте страны было не найти. Многие задаются вопросом, что реально стоит за этим возмущением - действительно ли люди обеспокоены судьбой С. И. Фургала и демонстрируют свое отношение к произошедшему или имеют место провокации и происки оппозиционно настроенных политических сил.

По поручению Союза в защиту дальневосточного предпринимательства в торговле и промышленности

Председатель Союза Мамедов Н. А.

Можно бесконечно искать виноватых и строить предположения, но правильнее всего спросить самих хабаровчан, что их заставляет отрываться от повседневных дел и забот и выходить на улицу. Мы, предприниматели, обязаны чувствовать настроение людей, для которых мы работаем. Бизнес невозможно построить без тесного общения, без взаимного уважения и, главное, без доверия. Снижение доверия к федеральному центру - вот что мы чувствуем. Этому есть объяснение.

Дальний Восток насколько же богат, настолько и сложен для жизни простых людей. Мы, коренные жители, видим, как на наших глазах появляются и развиваются крупные федеральные проекты, возникают гигантские стройки, осваиваются природные ресурсы, зарабатываются миллиарды рублей, которые пополняют федеральный бюджет. Все это должно самым непосредственным образом сказываться на нашей жизни - должны улучшаться условия для бизнеса, развиваться инфраструктура, преумножаться социальная сфера, расти доходы населения. В целом во главе угла должен стоять Человек, его сохранение на Дальнем Востоке.

Вместо этого - дороговизна при небольших доходах населения, катастрофическая оторванность от центральной части страны, изношенные дороги и дома, неразвитая медицина, общее ощущение заброшенности. Может быть, об этом хотят сообщить доведенные до отчаяния люди?

К нашему глубокому сожалению, ни создание Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, ни введение на территории региона территорий опережающего развития (ТОР) не смогли переломить ухудшающуюся экономическую ситуацию. И, по нашему мнению, даже мер, которые планируются к реализации в предложенной по Вашей инициативе в сентябре 2018 года «Национальной программе развития Дальнего Востока» (которая в итоге трансформировалась в правительственную Национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года), уже недостаточно.

Очевидно, в создавшейся ситуации необходим скорейший диалог между населением и властью, причем лишенный каких-либо бюрократических барьеров, с привлечением представителей всех слоев общества.

Две стороны жизни: С первой - благополучные предприятия авиахолдинга «Сухой» - яркий пример динамичного развития значимых федеральных проектов… Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ/РИА Новости

Будучи исключительно заинтересованным в успешном экономическом развитии Дальнего Востока и сохранении стабильности в регионе, Союз в защиту дальневосточного предпринимательства в торговле и промышленности готов выступить медиатором конфликта, наладить диалог между представителями власти и жителями края и тем самым снизить общую социальную напряженность. Затем незамедлительно необходимо переходить к активным действиям по улучшению делового и социального климата в регионе.

Дальневосточники - люди конкретные, не склонные к популизму и пустой болтовне. Поэтому нами подготовлен план ускоренного экономического развития Дальневосточного региона, который включает в себя следующие важные составные части:

• Возврат к практике выплаты так называемых дальневосточных коэффициентов (в размере 1,3), применяемых к заработной плате и к пенсиям на территории региона. Причем как для государственных и муниципальных служащих, так и для работников частных компаний.

• Введение дополнительного субсидирования со стороны государства на выплаты по тарифам ЖКХ на территории региона. Так, в настоящий момент стоимость ЖКУ в расчете на 1 кв. м площади в регионах Дальнего Востока превышает показатели средней полосы России почти в 3 раза.

• Распространение на всю территорию Дальнего Востока режима особой экономической зоны (ОЭЗ) со специальным налоговым, инвестиционным и визовым режимом, подобным применяемым для ТОР, на ближайшие три года. Снижение ставки ЕСН до 7,6 процента, освобождение от земельного налога и снижение ставки налога на имущество. Это справедливо, ведь в текущей ситуации новые предприятия, зарегистрированные в ТОР, получают значительные конкурентные преимущества, в то время как весь остальной дальневосточный бизнес несет на себе бремя повышенных налоговых платежей. Это решение позволит ликвидировать конкурентные преимущества, получаемые китайской стороной, создающей в настоящее время три свободные экономические зоны вдоль российской границы в провинции Хэйлунцзян (в том числе в районе строящегося моста через реку Амур Благовещенск - Хэйхэ).

• Перевод всего Дальнего Востока на режим регулируемых тарифов на электроэнергию (устанавливаемых региональными властями), который позволит снизить цены на электроэнергию для предприятий региона и повысить его инвестиционную привлекательность.

• Освобождение компаний на территории всего Дальневосточного региона от уплаты НДС при строительстве объектов социальной инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры, объектов энергогенерации и энергосетей.

• Освобождение ввозимого предприятиями на территорию региона промышленного оборудования для развития местного производства от взимания НДС и таможенных пошлин на ближайшие пять лет.

• Создание финансового института развития Дальневосточного региона в формате государственного банка (БРДВ - Банк развития Дальнего Востока), основной миссией которого станет льготное кредитование местных предприятий при условии направления полученных средств на развитие производства и инфраструктуры региона, а также проектов в области информационных технологий и сельского хозяйства.

…и с другой - необходимость модернизации программы «Дальневосточный гектар», участники которой получили малоликвидные и удаленные участки. На этом фото Иван Панин, земля которого находится возле села Градеково. Автор фото: Игорь ОНУЧИН/РИА Новости

• Введение льготных коэффициентов при оценке кадастровой стоимости объектов (КСО) недвижимости на территории Дальневосточного региона при расчете соответствующего налогообложения как для предприятий, так и для граждан.

• Модернизация программы «Дальневосточный гектар» и включение в нее участков, реально обеспеченных соответствующей транспортной, энергетической и коммуникационной инфраструктурой, на которых можно сразу осуществлять ведение работ и бизнеса. В настоящий момент стоимость раздаваемого по программе гектара из включенных в программу малоликвидных и по большей части удаленных от всех коммуникаций земель сравнима с ценой авиационного билета от Европейской России до городов Дальнего Востока.

• Обеспечение продовольственной безопасности Дальнего Востока (которая стала особенно актуальной на фоне временного закрытия границ с КНР во время пандемии коронавируса) и развитие его экспортного потенциала через программу особого внимания и поддержки инвестиционных проектов (в том числе с привлечением иностранного капитала) в области животноводства, растениеводства и тепличного овощеводства на территории региона.

• В рамках программы цифровизации и развития ИТ-отрасли страны создание в г. Хабаровск крупного технопарка с привлечением ведущих специалистов отрасли и ученых (в том числе иностранных) и внедрение на его территории упрощенной процедуры льготного кредитования новых проектов (стартапов).

• Разработка программы «Дальневосточный капитал», которая позволит преодолеть отток населения с Дальнего Востока и дефицит профессиональных кадров в регионе. В основе программы лежит предложение о выдаче людям, переезжающим для работы на Дальний Восток, так называемых подъемных, которые могут быть потрачены на приобретение жилья или земли в регионе.

• Реструктуризация налоговой задолженности дальневосточных предприятий в отношении платежей, накопленных за период вынужденного простоя при протекании пандемии коронавируса на территории региона.

• Введение временного моратория (ориентировочно на период от трех до пяти лет) на выплаты процентов по задолженности регионов ДФО федеральному бюджету (составляют на данный момент более 200 млрд рублей, из которых почти треть приходится на Хабаровский край).

Дальневосточники - люди самостоятельные. Мы не просим субсидий и подачек. Обеспечьте условия для нормального развития бизнеса, и со всеми проблемами мы справимся сами. Мы инвестировали и будем инвестировать в наш родной регион, поскольку хотим, чтобы наши дети, внуки и правнуки жили на этой земле.

Со своей стороны выражаем уверенность, что реализация предложенных нами мер экономического развития и начало конструктивного диалога в регионе с обсуждением наших предложений позволят оперативно стабилизировать ситуацию и способствовать установлению взаимопонимания между новыми региональными властями и жителями края.

Просим рассмотреть и поддержать нашу инициативу!