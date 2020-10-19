В США растет уровень угрозы срыва президентских выборов

Накануне президентских выборов, запланированных в США на 3 ноября, политическая ситуация там накаляется. Фото: REUTERS

Накануне президентских выборов, запланированных в США на 3 ноября, политическая ситуация там накаляется. И у полицейских и сотрудников спецслужб есть все основания полагать, что, в случае проигрыша Дональда Трампа могут активизироваться экстремистские группировки.

Недавно ФБР задержало 13 человек, которые планировали похищение губернатора штата Мичиган. Их замысел удалось раскрыть. Но удастся ли предотвратить их деятельность накануне 3 ноября 2020 года?

- Уже сейчас некоторые рьяные сторонники Дональда Трампа пообещали прибегнуть к насилию в случае его проигрыша, - рассказывают эксперт по вопросам безопасности Брюс Хоффман. – Эти заявления не надо сбрасывать со счетов, они серьезны.

Экстремисты хорошо вооружены. Вообще в США существует около 300 групп ополченцев, которые открыто призывают к революции и протестам. В толпе этих людей очень хорошо видно – они одеты в яркие рубашки с белой тесьмой. Общаются они через закрытые группы в социальных сетях, и, что самое страшное, их количество растет в геометрической прогрессии.

- Слова и выражения, которые они используют при общении и пропаганде своей деятельности в соцсетях вызывают беспокойство, - продолжает Хоффман. – Их сообщения оскорбляют и намеренно злят людей, психика которых итак из-за пандемии и массовых протестов против расовой дискриминации накалена до предела. Боюсь, что подобные радикальные высказывания, в конечном счете, выведут толпу на улицу.

ФБР и Министерство внутренней безопасности США также обеспокоены и призывают все полицейские службы страны держать руку на пульсе.

Особые меры безопасности будут предприняты в день выборов. Избирательные комиссии, правоохранительные органы и департаменты штатов получили инструкцию, как действовать в случае появления на участках вооруженных лиц. И все равно неизвестно, как экстремисты отреагируют, если результаты выборов будут отложены или оспорены, или если Трамп проиграет.