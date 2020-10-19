«Волонтеры раздают пропитанные наркотиками маски»: Развенчиваем «страшилку», которая расползается по соцсетям

По интернету разлетелся миф о том, как лже-волонтеры ходят по квартирам и раздают маски, пропитанные «наркотическими веществами». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Интернет пополняет поток ложных сообщений, в которых рассказываются истории того, как злоумышленники под видом волонтеров якобы совершают ограбления квартир.

Всплеск подобных сообщений, которыми через мессенджеры делились люди, начался в октябре в Магадане. Речь шла о том, что якобы лже-волонтеры ходят по квартирам и раздают маски, пропитанные «наркотическими веществами», а затем, когда хозяева отключились, грабят квартиру.

Вирус фейка перекинулся и на Саратовскую область, в которой жители крупных городов Саратова и Энгельса делились информацией о якобы новом способе преступлений. Люди предупреждали друг друга, что поддельные «волонтеры» ходили по квартирам, раздавали бесплатно медицинские маски, предлагали горожанам их примерить, мол, если подойдут, то еще больше бесплатно дадут, чтобы на всю семью хватило.

Исходное сообщение, которое молниеносно разлеталось по сети, было таким:

Ходят «волонтеры» от различных партий… от двери к двери, раздавая маски. Они говорят, что это инициатива местных властей. Просят вас «примерить» маску… если «подойдет»… то «дадут» 3–5 штук… в зависимости от количества членов семьи… МАСКА ПРОПИТАНА химикатом с наркотическим действием… Человек просто «отключается»… Доступ в квартиру свободен… (происходит ограбление…).

Сходным образом развернулась ситуация и в других областях: Тюменской, Новосибирской, Тверской, Омской, Волгоградской областях и Алтайском крае.

Теперь, если вам на телефон приходит подобное сообщение, знайте, что оно не соответствует действительности.

Главное управление МВД России по Новосибирской области опубликовало официальное сообщение на этот счет, в котором, в частности, сообщается,:

"Распространяемое «сообщение» имеет все признаки фейка:

- нет ссылки на источник информации;

- конкретного указания населенного пункта, где это происходило;

- в сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений посеять панику".

МВД России предупреждает, что распространение в СМИ и сети Интернет недостоверной информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, влечет административную ответственность. В соответствии с ч.9 ст.13.15 КоАП РФ для граждан предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Оказывается, впервые вирусный ролик появился в сети еще в апреле, правда контекст был другим. В инсценированном видео сообщалось о том, что «отравленные маски» раздают автолюбителям, а затем людей, находящихся без сознания, грабят. Тогда же, в апреле, фейковый вирус мутировал в англоязычную версию того, что мы сейчас видим по всей России. Якобы злоумышленники в Великобритании, США и ЮАР занимались тем, что, раздавая маски, одурманивали людей, и грабили их дома. За рубежом фейк распространялся в основном через посты на Фейсбук.

Кадр из популярного видео в Фейсбуке, на котором молодой человек раздает две маски проезжающей мимо паре, а когда те надевают их, ворует с пальца водителя золотое кольцо.

Все эти сообщения оказались не соответствующими действительности, о чем и сообщали местные правоохранительные органы.