Анекдоты: Чтобы посеять в жене сомнения, нужно взять и с ней согласиться

А вы, когда сейчас проходите мимо человека на улице, тоже стараетесь выдохнуть, а не вдохнуть?

* * *

- Батюшка, целыми днями слышу в голове голос, который говорит, что мне делать. Думаете, я одержим демоном?

- Нет, сын мой, ты просто женат.

* * *

- Шеф, у нас дыра в безопасности!

- Ну хоть что-то у нас в безопасности.

* * *

Мужик приходит в магазин, где недавно покупал пылесос:

- Когда я покупал этот пылесос, вы сказали, что он прослужит мне до конца моих дней! А он проработал всего три дня!

- Простите, но вы тогда не очень хорошо выглядели…

* * *

- Господа гусары! Объявляется белая пьянка! Дамы спаивают кавалеров!

* * *

У настоящей женщины две задачи: быть красивой и говорить мужчине, что он молодец!

* * *

На Западе тоже есть серьезные проблемы с дорогами, просто их скрывают от людей под толстым слоем асфальта.

* * *

- Забудь все, чему тебя учили в институте! Здесь тебе это не пригодится.

- Я не учился в институте.

- Тогда вы нам не подходите: нам нужны специалисты только с высшим образованием.