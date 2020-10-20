Анекдоты: Чтобы посеять в жене сомнения, нужно взять и с ней согласиться

А вы, когда сейчас проходите мимо человека на улице, тоже стараетесь выдохнуть, а не вдохнуть?
* * *
- Батюшка, целыми днями слышу в голове голос, который говорит, что мне делать. Думаете, я одержим демоном?
- Нет, сын мой, ты просто женат.
* * *
- Шеф, у нас дыра в безопасности!
- Ну хоть что-то у нас в безопасности.
* * *
Мужик приходит в магазин, где недавно покупал пылесос:
- Когда я покупал этот пылесос, вы сказали, что он прослужит мне до конца моих дней! А он проработал всего три дня!
- Простите, но вы тогда не очень хорошо выглядели…
* * *
- Господа гусары! Объявляется белая пьянка! Дамы спаивают кавалеров!
* * *
У настоящей женщины две задачи: быть красивой и говорить мужчине, что он молодец!
* * *
На Западе тоже есть серьезные проблемы с дорогами, просто их скрывают от людей под толстым слоем асфальта.
* * *
- Забудь все, чему тебя учили в институте! Здесь тебе это не пригодится.
- Я не учился в институте.
- Тогда вы нам не подходите: нам нужны специалисты только с высшим образованием.