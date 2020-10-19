Фанаты насторожились с надеждой: прояснились спортивные планы Алины Загитовой до конца 2020 года

Алина Загитова не катается на соревнованиях с декабря 2019 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова с декабря 2019 года не выходила на лед ни на каких турнирах. Спортсменка официально поставила "на паузу" свою спортивну карьеру после того, как неудачно выступила в финале Гран-При 2019 года в Турине. И к новому сезону спортсменка уже готовилась, хотела принять участие в предсезонных прокатах. Благо что и в университет Алина поступила, и на тренировочных сборах была. А все-таки нет.

В последнее время Загитова проводит все больше времени в телевизионном шоу "Ледниковый период", где она - в роли соведущей на пару с Алексеем Ягудиным. И вот стало известно, а будет ли какой-то соревновательный прокат у Алины в 2020 году.

- Планов выступать на Гран-при, а также на этапах Кубка России и чемпионате страны у Загитовой в этом сезоне нет, - сообщает ТАСС со ссылкой на источники. При этом, подмечается одна деталь - фигуристка оставляет для себя возможность в следующем сезоне выступать в соревнованиях в полном объеме.

К своим 18 годам Алина Загитова выиграла все в своем виде спорта. В разное время она становилась чемпионкой России, побеждала на чемпионате Европы, мира, финале Гран-При. Но вершина ее карьеры - это выигрыш Олимпиады в феврале 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхане.