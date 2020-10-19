Бари Алибасов отправил сына из Москвы, чтобы он не вмешивался в его отношения с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним, Лидия Федосеева-Шукшина ранее призналась "Комсомолке", что отношения с мужем начали портиться после того, как вмешиваться в их общение стал единственный сын продюсера Бари-младший. И вот сегодня создатель "На-на" рассказал о том, что его сын уехал из Москвы, и больше не станет вбивать клин между ними.

- Говорили, что ваш сын очень нервировал Лидию Николаевну, называл ее «сумасшедшей старухой», она считает, что из-за него у вас отношения стали портиться, вы с этим согласны? - спросили мы Алибасова.

- Возможно. Я не знаю. Лида так считала. Сейчас сын уехал. Так что поводов для беспокойства нет.

- Сын же у вас такой пиарщик, все время инфоповоды придумывает для ток-шоу…

- Ничего он не придумывает. Ну, был в Москве. Мало ли. Он уехал из Москвы. Живёт сейчас в Калининграде с семьей.

- У вас еще какие-то сыновья обнаруживались на ток-шоу?

- У меня один сын Бари.

...Недавно Лидия Федосеева-Шукшина выиграла суд за квартиру в Новой Москве стоимостью 10 миллионов рублей (ее в прошлом году подарила мужу Бари Алибасову, а тот втихаря переписал на своего помощника Сергея Моцаря. Как рассказывала Лидия Николаевна, об этом случайно узнала ее дочь Ольга, которая посмотрела сведения о собственниках и увидела, что недвижимость передана помощнику Алибасова. Адвокат актрисы обратилась с иском в суд о признании сделки о передаче квартиры недействительной, учитывая то, что Лидия Николаевна, подписывая договор, была после болезни, на таблетках. И на прошлой неделе Троицкий суд Москвы признал сделку по данному имуществу недействительной. Это значит, что оно вернется ее прежней владелице).

- Лидия Николаевна очень рада, что выиграла этот суд и не потеряла квадратные метры, - торжествует ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник. – Это был трудный процесс, оспаривать уже осуществлённую сделку (когда подаренная квартира прошла перерегистрацию) всегда сложно, но нам это удалось!

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

- А я и не сомневался, что квартира останется у Лиды, - сказал «КП» сегодня Бари Алибасов. – Я не претендую на ее имущество. Просто мы хотели сберечь недвижимость от ее жадных родственников, которые уже пытались ее обобрать (внучка Анна без ведома бабушки продала ее питерскую квартиру. – Ред.).

- Бари Каримович, а вы ведь разводиться собирались с Лидией Николаевной (Алибасов подавал иск в суд о разводе, но потом забрал его). Передумали?

- Уже не собираемся. Все у нас нормально.

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

- А как сейчас ваше самочувствие?

- Прекрасное. Я дома. Да, ранее был в клинике (психиатрической). В клинике мне было прекрасно. Меня лечили хорошие врачи. Вышел здоровым и бодрым.

- А сейчас какие планы?

- Такие же, как у вас – ждать, когда вся эта вакханалия с коронавирусом закончится.

- Было послабление…

- Ну, какое послабление, если все концерты отменены?! Работать надо, семьи кормить. Все сейчас запрещено.

- Некоторые артисты сейчас онлайн-концерты устраивают…

- Не имею представления, как это делать. Я знаю одно: запрещены массовые сборища. Вот и все. И я послушно сижу дома. Почти не выхожу. Боюсь этой заразы.

- Чувствуете, что не хватает денег?

- Ну а как же?! Конечно! Огромный коллектив у нас (группа «На-на»), 17 человек, и все без работы сидят. Я переживаю больше не за себя, а за моих людей. Надо думать, как им выживать. Жить в долг? А у кого в долг брать, когда все сидят в таком же положении?! Понятно, что какие-то сбережения есть. На них и живем. Но они на то и сбережения, чтоб заканчиваться. А дохода-то нет.

- То есть, сейчас вы на сбережения живете?

- Естественно, конечно. Не ворую я пока еще (улыбается). А то придется идти воровать. А где – не понятно. Ни у кого денег нет. Люди нищают.

- Но все-таки телевидение вам помогает финансово – они же вам платят за съемки ток-шоу?

- Ну, платят. Телевидение часто повторяют эфиры, снятые ранее. Что-то будем еще снимать.

Но хочется нормальной концертной работы.