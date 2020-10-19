Дмитрий Мезенцев: В Минске уже побывали главы шести регионов России. Есть соглашение на миллиард

Посол России в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 20 октября, в режиме видеоконференции пройдет заседание Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

Пока в информационном пространстве ломают копья по поводу настоящего и будущего союзного российско-белорусского государства, в совместных институтах идет будничная кропотливая работа по развитию двусторонних отношений.

- Важно то, что заседание Группы высокого уровня подтверждает потенциал Союзного договора, подтверждает наработанную практику сверки позиций по десяткам направлений реальной хозяйственно-экономической жизни регионального компонента, - рассказал по телефону из Минска посол России Дмитрий Мезенцев. - Сегодня символично, что это заседание идет вслед за визитами в Республику Беларусь шести глав субъектов Российской Федерации, которые, я бы сказал, состоялись в очень энергичном формате.

- Они, главы субъектов, все встречались с президентом республики Александром Лукашенко?

- Да, каждого из руководителей российских регионов принял президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, глава правительства Роман Головченко, вице-премьеры Игорь Ляшенко, Виктор Назаров, Александр Субботин.

И в каждую встречу вкладывали абсолютно предметное содержание. Подтверждены те соглашения, которые есть у всех шести регионов…

- А если конкретно?

- К примеру, в ходе встречи главы белорусского государства и губернатора Брянской области Александра Богомаза стороны говорили о том, что важно выйти на миллиард долларов ежегодного товарооборота. И такую задачу хотели бы реализовать, если не в следующем году, то в 2022-м.

На встрече президента Белоруссии с губернатором Приморья Олегом Кожемяко шел предметный разговор о расширении той линейки товаров, которые выгодно поставлять, даже несмотря на огромное транспортное плечо, из Приморья. В частности, морепродукты, которые, наверное, белорусы хотели бы больше видеть на своем столе…

- Дмитрий Федорович, мы ведь с белорусами не просто торговые партнеры, нас связывают более тесные узы – культурный код.

- Понятно, что отношения наши должны быть особые. Надо, чтобы школьники и студенты наших стран чаще бывали друг у друга в гостях,. Мы заинтересованы в том, чтобы выпускники школ, молодые белорусы, выбирали для своего образования как можно больше российских университетов. Так же как россияне могли бы чувствовать себя комфортно, приехав на учебу в эту замечательную страну. Близкую и братскую для нас.

Я убежден, что Группа высокого уровня поддержит этот тренд, эту традицию предметной работой. И, конечно же, не за горами начало подготовки к заседанию Совета министров Союзного государства, которое традиционно проходит в самом конце года.