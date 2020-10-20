"Без масок никого не впускать": Где в Москве больше всего "антимасочников"

Главная Корреспондент «КП» решил подсчитать, сколько москвичей носят маски в общественных местах. Фото: Андрей АБРАМОВ

Продолжение. Часть 1.

- Не носит в Москве никто маски! Все это показуха со штрафами для телевизора, - спорил со мной товарищ.

Еще месяц назад я бы согласился. Теперь готов был поручиться - режим соблюдают. В начале прошлой недели, которую мэр Сергей Собянин назвал решающей, мы уже прошлись с камерой по людным общественным местам. Тогда маски носили 9 из 10. Отправляемся на очередную ревизию городской сознательности.

Автобус Т14

15 из 20 в масках

Этот общественный транспорт один из самых контактных: узкий проход между рядами, нужно держаться за поручни, ибо не ровен час водитель вдарит по тормозам из-за вклинившейся перед ним легковушки. Однако пассажиры оказались не шибко дисциплинированными.

В автобусе оказались бесстрашные пассажиры без масок. Фото: Андрей АБРАМОВ

Даже несмотря на анонсированные Дептрансом массовые рейды, почти все едут без масок.

Хоть закон того не требует, но даже на улице многие стали ходить в респираторах. Фото: Андрей АБРАМОВ

Метро «Красносельская»

35 из 37 в вагоне в масках

В подземке с масочным режимом серьезнее. Видно, что служба безопасности метро и полиция у турникетов одним своим видом напоминают пассажирам о режиме. Заскочив в вестибюль, уже у турникетов многие достают из кармана маску и надевают. На платформе были даже два человека в перчатках - большая редкость в наше время.

В метро масочный режим соблюдают лучше. Фото: Андрей АБРАМОВ

Интересное наблюдение: на улицах стало больше людей в масках, хоть того и не требуют правила. Но когда поднимаешься из метро и леденящий порыв ветра пробирает до мурашек, дыхание в маске становится обогревателем. Так многие и ходят в ней по октябрьской столице.

Удалось встретить даже пару ответственных людей в перчатках. Фото: Андрей АБРАМОВ

Торгово-развлекательный комплекс

9 из 10 в масках

Большой магазин, который стоит вдоль Третьего транспортного кольца. На входе охранник с табличкой «Носите маски». Ее он использует как гаишник жезл - перенаправляет потоки: на вход в правую дверь, выход через вторую вертушку.

Охранник при входе магазин теперь исполняет роль фейсконтроля: бдит, чтобы на лице был защитный аттрибут. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Руководство строго наказало без масок никого не впускать. Боятся штрафов (до 300 тыс. руб. - Авт.). А у охранников новая работа: раньше за воришками следили, теперь как фейсконтроль в ночном клубе, - рассказал широкоплечий громила у входа с бейджиком «Егор».

Напоминания о масочном режиме повсюду. Фото: Андрей АБРАМОВ

Прием с охранниками- напоминальщиками при входе действительно работает. Большинство покупателей, а их в будний день было немало, носят маски. Но некоторые все же ренегатствуют: миновав вход, снимают защиту и слоняются по ТРЦ.

Контроль при входе позволяет большим магазинам добиваться практически 100% соблюдение мер. Фото: Андрей АБРАМОВ

В больших магазинах вновь открылись корнеры с продажей СИЗов. Фото: Андрей АБРАМОВ

Зоомагазин у метро «Сокольники»

7 из 7 в масках

Специализированным отделам проще требовать соблюдения масочного режима. Посетителей меньше, и каждому кассир при входе тут же делает внушение. Но! Это единственное место, где попросили надеть перчатки.

- У меня нет, - чистосердечно признался я. - Обещаю, ничего не буду трогать: возьму корм для рыбок и уйду!

При входе в зоомагазин выдавали перчатки. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Я вам тогда отпустить товар не смогу. Возьмите перчатку, - сказала кассирша и выдала ровно одну целлофановую рукавицу. В таком экономрежиме обслуживали и прочих посетителей.

Супермаркет у дома

8 из 15 в масках

В продуктовых среди жилых кварталов посетители расслабляются. Магазин, в который многие выходят в домашней одежде за молоком, люди не воспринимают как источник опасности. Тут все зависит от строгости администратора и кассиров. Правда, если и напоминают людям о ношении маски, то лишь у кассы.

В супермаркеты у дома многие не боятся ходить без маски. Хотя даже юный покупатель вспомнил про меры безопасности. Фото: Андрей АБРАМОВ

ЧТО В ИТОГЕ

В Москве за визит в общественное место или проезд в транспорте без масок и перчаток действует штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Выписывать протоколы могут полицейские и прочие должностные лица, например, контролеры Дептранса, сотрудники Роспотребнадзора.

Маска, перчатки и полтора метра дистанции признаны самым действенным способом избежать заражения коронавирусом. Большинство горожан носят хотя бы маски. Но все же в мегаполисе находится немало диссидентов, кто не хочет беречь ни себя, ни окружающих.

КСТАТИ

Что мы точно знаем о COVID-19: доказанные наукой факты против популярных мифов

Как передается инфекция, кто в группе риска и какие средства действительно спасают от болезни - мы собрали основные данные к октябрю-2020 (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Чистой воды хулиганство": Ирина Апексимова рассказала про "антимасочницу", сорвавшую начало спектакля в Театре на Таганке

Из-за упертой зрительницы пришлось вызвать Росгвардию (подробности)