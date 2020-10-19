Анна Попова и Александр Беглов показали всем, как надо теперь здороваться

Анна Попова и Александр Беглов показывают всем, как надо теперь здороваться. Санкт-Петербург, 19 октября. Фото предоставлено пресс-службой губернатора Санкт-Петербурга

Во вторник, 19 октября, Анна Попова, в ходе визита в Северную столицу посетила Клиническую инфекционную больницу им. С.П.Боткина, где провела совещание с руководителями лечебных и диагностических отделений стационара...

- ...Эпидемиологическая обстановка по новому коронавирусному заболеванию, - заметила главсанврач, - безусловно, напряженная в целом в стране, в Российской Федерации. (В ряде стран Европы и мира она осложнена до критической.) Но в Российской Федерации сегодня предпринимаются все меры, и государство делает все для этого, чтобы ситуация была купирована, стабилизирована и дальнейшего развития заболевания не было. Что для этого нужно сделать? Безусловно, главное - соблюдать все необходимые правила.

ДОСЛОВНО

Что еще сказала глава Роспотребнадзора

- ...Конечно, находиться в транспорте - только в маске, во всех местах общения и скопления людей – только в маске. Она, безусловно, защищает от заболевания, от заражения и дальнейшего развития этого заболевания.

Конечно же, нужно поберечь людей старшего возраста, людей с хронической патологией.

И - максимально сократить все возможные контакты. Лучше это время провести дома.

Это - период эпидподъема.

И, конечно же, нужно поделиться этой информацией с родственниками, с соседями. И попросить их быть аккуратными и осторожными в защите своего здоровья.

Если говорить о том, как готов Санкт-Петербург к сегодняшней ситуацией с эпидподъемом, - то готова лечебная база, база диагностическая.

За последние несколько недель город в полтора раза увеличил количество ежедневно производимых тестов. И обследуются не только люди с клиническими проявлениями, обследуются все люди с пневмониями, - но и те, у кого нет клинических проявлений.

Обязательно тестируются все врачи. С определенной регулярностью тестируются сотрудники образовательных учреждений. Это важно для того, чтобы своевременно выявлять заболевших, и своевременно проводить все мероприятия для того, чтобы заболевание не получило развитие.

Успешно работают школы, практически нет заболеваний среди школьников.

И вот все те меры, которые уже предприняты, которые будут предприняты, а мы обсудили сегодня это уже на совещании, - в течение дня мы доработаем весь комплекс мероприятий.

Я уверена, все это - и усилия петербуржцев приведут к тому, что ситуация (с коронавирусом. - А.Г.) будет стабильной и не ухудшится с учетом ее развития в целом в мире.